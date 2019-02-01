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高三男被逼讀書殺死母！《SKY Castle》「讀書房」依舊賣翻

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

韓國人真的是競爭非常激烈、又壓力好大的族群，最近在韓劇《SKY Castle／天空之城》裡面，大家擠破頭想進名門大學的現象，並不是無中生有，而是現實真正發生的事情～在劇中，還有最近一部《赤月青日》兩部戲裡，都不約而同出現了『讀書房』，韓文叫做「스터디 큐브（study cube）」的東西。

▲韓劇《SKY Castle》、《赤月青日》裡的讀書室。（圖／翻攝自JTBC、MBC）

▲韓劇《SKY Castle》、《赤月青日》裡的讀書房。（圖／翻攝自JTBC、MBC）

這個東西簡單說就是個「家庭用K書中心」的概念，只要在家裡找一個角落，擺上這個東西，門關上，裡面就是安靜的讀書環境。（當然，我想家裡還是不能太吵啦～他應該沒有太大隔音效果）

不要以為家裡放這個多此一舉，沒想到竟然還有很多人買，是一個人氣商品呢！一間要價245萬韓幣（約台幣6萬8），出產的公司製作這個已經7年之久了，而且還是有專利的唷！非常厲害XD

▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）

▲讀書房是人氣商品。（圖／翻攝自스터디큐브）

整個是原木製作，裡面有桌子、椅子、白板、燈什麼的，其實我覺得如果他是不錯的木頭的話，這價錢其實沒有很貴，如果說小孩子自己希望能有這樣安靜的環境讀書的話，那這其實是很好的商品呢！

但是像在《赤月青日》裡面的一個媽媽，把小孩放進去之後還要上鎖，連上小號都要限制的方式，我就覺得就太可怕了～囧～

以下給大家看看他們官網放的幾個室內實際放置圖

▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）

▲讀書房實際放置圖。（圖／翻攝自스터디큐브）

下面這個我覺得壓力比較大，放在電視旁邊是想說爸媽看電視就可以監視嗎XDDD

▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）

▲讀書房實際放置圖。（圖／翻攝自스터디큐브）

但我覺得，這商品就是一個，家裡太小無法使用的東西啊～到底要放在哪裡呀!!!!雖然有申請專利，但我想之後應該也會有很多中小企業去開發類似的商品吧？並且以更低廉的價格來吸引消費者。他的價錢雖稱不上是天價，但也不是人人都能狠下心來花這筆錢呢！

回頭說韓國人的升學壓力吧！2011年3月，首爾有一個高三的男學生將他的母親殺死，並放在主臥室八個月，後來男學生被捕，他說母親四天不讓他睡覺，只要他一直讀書！說要讓他有更強的專注力並強化精神面，連飯都不給他吃！因為他在書桌前打瞌睡，他母親用高爾夫桿從晚上打他打到早上，打了兩百多下，最後他受不了而殺死母親，也因提出精神問題，被判刑3年。

▲韓劇《SKY Castle》、《赤月青日》裡的讀書室。（圖／翻攝自JTBC）

▲讀書房是韓國升學文化衍生出的商品。（圖／翻攝自JTBC）

有些人回憶自己讀書時期，聲稱是一場惡夢，有人說他只是因為期中考英文錯了一題，媽媽一直問他考這樣活著幹嘛？一直攻擊他，當下他只想跳下地鐵軌道，想要報復媽媽！有一些補教界的老師說，現在很多父母都給小孩過多壓力，不管孩子的想法，只一味要他們進入特殊高中或是英才高中，但小孩真的聽了父母的話努力考上，也只是在班上最後幾名而已，一點意義都沒有！

江南的狀況比江北又更嚴重（但不表示江北就沒有），有個高二女生說，她沒有什麼夢想，要讀什麼學校、要補什麼補習班，都是媽媽決定的，但成績就只維持在班上中上而已，沒辦法再上去，讀得一點興趣都沒有。媽媽總是說要唸好書才能讀好學校，也才能過好日子，雖然聽起來沒什麼不對，但就是一點都不想這樣過下去...

▲韓劇《SKY Castle》裡的讀書室。（圖／翻攝自스터디큐브）

▲讀書房是韓國升學文化衍生出的商品。（圖／翻攝自스터디큐브）

《SKY Castle》裡提到的「大峙洞（대치동）」是真實的地名，那邊的孩子，大多在五六歲就開始補習，有一個男生說他跟妹妹都從五六歲就開始補數學跟英文，現在即將升上國一的他，還要去參加物理比賽與數學比賽等等，他說在大峙洞這邊的學生大多都會參加這些比賽，就算成績不好也一樣，其他媽媽們都有送去比賽，那自己的媽媽就不可能不送了～

我們認識住在那個地方的醫生家庭也是，他家的兩個女兒從幼稚園就在補中文了...不這樣，怕以後趕不上人家，這對夫妻經濟上沒有問題，本來他們覺得，真的要讓小孩這麼早開始補習嗎？但看其他人都在做的時候，又不得不跟著加入...真不知道這樣的現象要怎麼辦？感覺這些孩子好辛苦啊～

2018年11月的女性家族部做過調查，在2017年就有114名青少年自殺，試圖自殺的學生有451名，有做過類似自殺行為的則有2200名，顯示了這是一個不可忽略的社會問題！我想，在韓國要讓學生家長們不重視成績已是不可能的事，只能希望家長們能多注意自己孩子的想法，多照顧他們的心理需求，不要把自己未完成的夢想強加在子女身上啊！

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

Sky Castle, 韓劇, 讀書房, 日韓風

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