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抗拒父親訓練成為男子漢！導演坦承：從小就想要非常「女性化」

記者洪文／綜合報導
 
27歲導演盧卡斯東特處女作《芭蕾少女夢》驚豔全球，讓他感到十分榮幸。他坦言，父親在他在孩童時期時，要求他學習成為一切所謂「男子漢」的事情，但他卻對一切被認定貼上「男性化」標籤而有所反感，寧願選擇演戲和唱歌跳舞，但這些「女性化」的事情卻被他嘲笑，使他感到自卑後就不再做這些事情。

▲▼《芭蕾少女夢》導演盧卡斯東特。（圖／鏡象提供）

▲《芭蕾少女夢》導演盧卡斯東特。（圖／鏡象提供）
  
直到他在報紙上讀到一篇關於「年輕女生」的報導，雖然生理是男性，但堅信自己是個女生，即使生理性別跟她的心理性別不一樣，瞬間對「她」非常仰慕，並且熱切將角色寫入這劇本，覺得她年紀輕卻是一個充滿勇氣的角色，於是《芭蕾少女夢》劇本誕生，並且獲得了2016年坎城「電影基石」（Cinéfondation）的巴黎駐村計畫，同時獲得比利時電影發展基金支持。

導演盧卡斯東特更希望透過《芭蕾少女夢》這個作品可以看到年輕女子內在的掙扎，冒著身體危險也要成為她想成為女人的勇氣。一位15歲就勇敢選擇做自己的堅毅靈魂，這可是許多人一輩子都辦不到的事情。

▲▼《芭蕾少女夢》劇照。（圖／鏡象提供）

▲《芭蕾少女夢》劇照。（圖／鏡象提供）

 《芭蕾少女夢》描述15歲的拉娜以「老人」之姿進入芭蕾舞蹈學院，在充滿競爭壓力的環境下，為的是以精湛舞姿昂首站立於舞台，而不斷苦練卻也讓她的身體承受不住。原因是「她」是一位住在「男生」身體

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