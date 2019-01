電影看完還沒發現「神秘女子是男的」　網驚：比女人還美！

記者洪文/綜合報導

法國經典同志電影《愛我就搭火車》(Those Who Love Me Can Take the Train)適逢20週年推出全新4K數位修復版,知名已故出櫃導演生前代表作高畫質再現。法國型男編、導、演才子文森培瑞茲(Vincent Perez)當時在片中飾演神秘女子薇薇安,首度女裝扮相令人驚艷不已,甚至有觀眾看完還沒發現他是男的,被譽為比女人還美。

▲法國經典同志電影《愛我就搭火車》劇照。(圖/Gagaoolala提供,以下同)



《愛我就搭火車》敘述一位住在巴黎的老畫家在臨終前說:「愛我就搭火車到來送我一程。」於是他的眾多親友中一同踏上返回畫家故鄉參加喪禮的旅程。在過程中,這群人之間的種種對話揭露他們錯綜複雜的關係和問題,包括準備離婚的怨偶、各懷鬼胎的男同志情侶,老畫家留在家鄉的雙胞胎弟弟,還有一名神秘女子,眾人在悲喜交織的回憶中,終於釐清自己的最愛是誰。



培瑞茲在90年代以《大鼻子情聖》(Cyrano de Bergerac)嶄露頭角,其後以奧斯卡最佳外語片《印度支那》(Indochine)、坎城影展得獎名片《瑪歌皇后》(Queen Margot)等片迅速崛起,進而進軍好萊塢接替意外去世的李國豪主演《龍族戰神》(The Crow)續集。他參與演出的英語新作《梵谷:在永恆之門》(At Eternity’s Gate)亦將在台上映。

《愛‧慕》(Amour)法國老牌影帝尚路易坦帝尼昂(Jean-Louis Trintignant)在片中一人分飾兩角,同時扮演去世的老畫家和老畫家的雙胞胎弟弟,與文森培瑞茲有「老牛吃嫩草」的曖昧調情對手戲,並以同樣精湛的演技與培瑞茲雙雙入圍法國凱薩獎最佳男配角。坦帝尼昂貴為柏林和坎城影展雙冠影帝,得獎作分別為《說謊的人》(The Man Who Lies)和奧斯卡最佳外語片《焦點新聞》(Z),他的其他代表作還包括奧斯卡最佳外語片暨坎城影展金棕櫚獎《男歡女愛》(A Man and a Woman)、入圍奧斯卡的《慕德之夜》(My Night with Maud)和《紅色情深》(Three Colors: Red)等片。



片中男同志三角戀精采度也不遑多讓,一對年齡甚有差距的男同志情侶貌合神離,年輕的一方在火車上與另一名更年輕的小鮮肉男同志眉來眼去,甚至情不自禁直奔廁所當四腳獸,後來竟發現小鮮肉已與自己的大叔男友偷情長達一年以上,偷情反被偷情誤,過於震驚憤而下火車改道而行。想偷情卻反被出軌的男同志由性感鬍渣帥哥布魯諾托戴斯基尼(Bruno Todeschini)飾演,他曾以《死亡詩篇》(Son frère)問鼎法國凱薩獎和歐洲電影獎影帝,也在另一部取材自法國納粹殘害同志的作品《今生情男了》(A Love to Hide)中有精采演出。





《再見馬文》(Reinventing Marvin)演技派男星夏勒柏林(Charles Berling)和「前法國第一夫人」卡拉布妮(Carla Bruni)之姊瓦萊麗雅布妮特德斯奇(Valeria Bruni-Tedeschi)飾演一對結褵多年的怨偶,反而在這趟火車奔喪之旅中被迫相處,進而產生重新開始的契機。



於2013年病逝的導演派提斯夏侯(Patrice Chéreau)是法國知名導演,1975年就推出第一部作品,影齡長達超過30年,代表作包括《瑪歌皇后》、《愛我就搭火車》、獲得柏林影展金熊獎的唯一英語作品《親密關係》(Intimacy),和獲得柏林影展最佳導演的《死亡詩篇》。他在生前身為公開出櫃男同志,作品甚為關注LGBTQ+族群,並常解析同志的身分認同。

《愛我就搭火車》20週年全新4K數位修復版將於2月1日(五)起在GagaOOLala影音平台首播。