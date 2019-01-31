華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體SISTAR出身的孝琳，以及實力派女團MAMAMOO成員華莎，兩人都走洋派路線，碰巧在去年都穿高岔連身服上台表演，然而保守的韓國觀眾不買單，批評她們妨害風化，華莎上節目解釋緣由，更說那場表演下台後就哭了。

▲孝琳開高岔服裝被罵翻，連她都嚇一跳。（圖／翻攝自孝琳IG、YouTube／MBCentertainment）

孝琳與華莎作客《黃金漁場Radio Star》，孝琳先被問到去年底在《KBS演技大賞》中的表演，「當下只是覺得很可惜，我以為頒獎典禮氣氛會很冷淡，但表演時氣氛很好，只是氣自己沒有唱好。」根本沒預料會因為服裝問題登上熱搜。

孝琳解釋，在SISTAR活動時期經常穿這樣（高岔）的服裝，不覺得over，再加上這是很重要的舞台，「這件衣服是一位設計師手工製作，世界上只有一件，為了我人生第一場演唱會而買的。」想把壓箱寶在典禮上秀出來，得知被罵後坦言：真的嚇了一跳。

▲華莎去年在MAMA的表演服裝也引起討論。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

華莎也遇到相同問題，去年MAMA頒獎典禮在日本舉辦的那一場，她一身紅的高岔緊身裝成為話題，「我從來沒去想過衣服是否太過了，認為那是表演的一部分，雖然造型師有說是不是太over了？但若是穿要露不露的，還不如不要穿（那件），比起去想會不會太露，只想說要怎麼呈現帥氣的那一面。」

▲華莎表示下台後一陣鼻酸。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

尤其這是她非常用心準備的舞台，華莎回憶，「因為這是我第一次一個人準備所有表演，可以用悲壯的心情上台也不為過，用盡所有力氣去呈現，下台彷彿失魂一般，回到後台的淋浴間突然一股鼻酸，感覺到『我真實地在活著啊』，感到特別幸福而流下眼淚。」

▼華莎與孝琳談到服裝。（影片來源：YouTube MBCentertainment）