ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體SISTAR出身的孝琳，以及實力派女團MAMAMOO成員華莎，兩人都走洋派路線，碰巧在去年都穿高岔連身服上台表演，然而保守的韓國觀眾不買單，批評她們妨害風化，華莎上節目解釋緣由，更說那場表演下台後就哭了。

▲孝琳開高岔被罵翻！華莎：只想帥氣，用心準備後下台哭了。（圖／翻攝自孝琳IG、YouTube／MBCentertainment）

▲孝琳開高岔服裝被罵翻，連她都嚇一跳。（圖／翻攝自孝琳IG、YouTube／MBCentertainment）

孝琳與華莎作客《黃金漁場Radio Star》，孝琳先被問到去年底在《KBS演技大賞》中的表演，「當下只是覺得很可惜，我以為頒獎典禮氣氛會很冷淡，但表演時氣氛很好，只是氣自己沒有唱好。」根本沒預料會因為服裝問題登上熱搜。

孝琳解釋，在SISTAR活動時期經常穿這樣（高岔）的服裝，不覺得over，再加上這是很重要的舞台，「這件衣服是一位設計師手工製作，世界上只有一件，為了我人生第一場演唱會而買的。」想把壓箱寶在典禮上秀出來，得知被罵後坦言：真的嚇了一跳。

▲孝琳開高岔被罵翻！華莎：只想帥氣，用心準備後下台哭了。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲華莎去年在MAMA的表演服裝也引起討論。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

華莎也遇到相同問題，去年MAMA頒獎典禮在日本舉辦的那一場，她一身紅的高岔緊身裝成為話題，「我從來沒去想過衣服是否太過了，認為那是表演的一部分，雖然造型師有說是不是太over了？但若是穿要露不露的，還不如不要穿（那件），比起去想會不會太露，只想說要怎麼呈現帥氣的那一面。」

▲孝琳開高岔被罵翻！華莎：只想帥氣，用心準備後下台哭了。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲華莎表示下台後一陣鼻酸。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

尤其這是她非常用心準備的舞台，華莎回憶，「因為這是我第一次一個人準備所有表演，可以用悲壯的心情上台也不為過，用盡所有力氣去呈現，下台彷彿失魂一般，回到後台的淋浴間突然一股鼻酸，感覺到『我真實地在活著啊』，感到特別幸福而流下眼淚。」

▼華莎與孝琳談到服裝。（影片來源：YouTube MBCentertainment）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孝琳, 華莎, MAMAMOO, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠
  2. 最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化
  3. 把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯
  4. 高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！
  5. 消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影
  6. 黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧
  7. 小女童熊抱溫昇豪大喊哥哥！他送暖偏鄉笑到眼睛看不見
  8. 華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」
  9. 「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫
  10. 隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366