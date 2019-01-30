《SKY Castle》藝瑞試鏡本來想演慧娜！《鬼怪》竟然也有她

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《SKY Castle》本周末即將大結局，新生代演員金惠允，因演出只想得第一、個性卻討人厭的姜藝瑞角色爆紅，但她透露試鏡時其實想演該角色的死對頭「慧娜」！而今年22歲的她，17歲開始演戲，知名戲劇如《鬼怪》、《隧道》都有演出。

▲《SKY Castle》藝瑞試鏡本來想演慧娜。（圖／翻攝自JTBC）

金惠允在廣播節目中透露當初參加《SKY Castle》試鏡的幕後故事，「第一次試鏡的時候，其實我把藝瑞與慧娜2個角色都一起準備了，因為我覺得自己的形象好像跟富家千金（藝瑞角色）勾不上邊，倒是（慧娜）嗆辣的個性跟我自己比較像，本來覺得慧娜角色比較適合我。」

然而結果出爐，「導演從第一輪試鏡就認為我適合演藝瑞，現在我也覺得能演藝瑞很好。」現實生活中，下個月就要從建國大學藝術與設計學院的電影藝術系畢業的她，澄清成績傳聞：「有傳言我是系上第一名，其實不是我」，但承認拿了好幾次獎學金，現實生活中也和資優生藝瑞相似。

▲金惠允演過《鬼怪》一角。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不過金惠允今年22歲，其實演戲資歷已經超過5、6年了，她曾經在《鬼怪》第15集中短暫客串，飾演李棟旭引渡陰間的一位老奶奶年輕時期，等待著因韓戰而分離的戀人。也曾在《隧道》飾演關鍵殺人案倖存者金英子的年輕時期。

▲《隧道》關鍵角色也是金惠允主演。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

金惠允在廣播節目透露會當演員的契機，「中學的時候，每看一部劇，想做的職業就會變，想說當演員不就得了，所以從高一開始就拜託媽媽讓她去學演戲。」另外《SKY Castle》2月1日播出大結局，可望再創23%以上新高。