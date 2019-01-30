AKB姊妹團76人同時唱跳太壯觀！　團員見「冠軍女神」嗨翻

記者盧薇淩／台北報導

「AKB48 GROUP ASIA Festival 2019」超強盛典日前在泰國曼谷熱鬧舉辦，七大姊妹團AKB48、JKT48、BNK48、MNL48、AKB48 TEAM TP、AKB48 TEAM SH、SGO48共76人同時在台上唱跳，吸引海內外超過千名粉絲前來朝聖參與。台灣代表AKB48 TEAM TP共10位團員出征，看到自己的女神BNK48的隊長Cherprang，她們也直呼興奮。

▲AKB48 TEAM TP和其他姐妹團在台上唱跳。（圖／好言娛樂）

七組姐妹團合體共多達76人，少女們齊聚在台上唱跳《天使的尾巴》，阿部感動說：「即便有語言隔閡，但因為都是AKB48的成員，只要放出AKB48的曲子就可以跳一樣。真的覺得很有趣很厲害，好幾次都覺得很感動。」提及誰是女神中的女神，詩雅、品涵、小迪一致認為是BNK48的隊長Cherprang， 也在這次總選舉拿下冠軍寶座，詩雅說：「Cherprang是我的朋友也同時是我很崇拜的人，同樣作為團體的隊長，佩服她在舞台上的氣勢，還有永遠都很沉穩的感覺，希望自己有一天可以成為這樣的人。」

▲AKB48 TEAM TP到泰國演出 。（圖／好言娛樂）

在這場泰國大會師磨練下，團員們可說是收穫滿滿，小迪優秀表現成為WRD世界選拔的其中一員，阿部這次最大的感想就是：「早知道就多學一點英文了！」面對其他成員跟她互動，卻只能用簡單的英語回她們，「英文再好一點就可以有更多交流，覺得有點可惜和後悔」。

▲七大姊妹團共76人跳同一首歌，畫面十分壯觀。（圖／好言娛樂）

難得到泰國，卻因工作行程緊湊完全無法觀光旅遊，只有收工才能到附近便利商店滿足購物慾，潔明讚聲「泰國的零食和飲料都便宜又好吃，很容易手滑就買一堆 」，而小迪跟阿部原先計畫可以好好玩水、最終帶了泳衣卻毫無機會下水。而AKB48 TEAM TP近來密集曝光，走在路上有被認出或禮遇？詩雅表示搭計程車上通告，司機跟我們說她女兒很喜歡我們， 得意地說「第一次被計程車司機認出來，好開心！到達後就幫我們去尾數，只收我們整數。」阿部則透露，不知道跟最近出單曲有沒有關，搭捷運有男生說：「我剛才在路上看到你，覺得你很漂亮就跟著妳走到這了。」