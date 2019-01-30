溫嵐錄製《大明星小跟班》　新作品重現電臀天后魅力

▲▼溫嵐錄製《大明星小跟班》。（圖／經紀公司提供）

記者曾俊豪／綜合報導

藝人溫嵐去年九月宣佈加入大陸新東家「誠利千代」後，雖然事業重心擺在對岸，但她最近抽空回台錄製綜藝節目《小明星大跟班》春節特別節目。溫嵐除了帶來經典作品《熱浪》，還演唱回歸歌壇的第一支作品《標注愛》，重現昔日電臀天后的魅力。

由於春節即將到來，各大綜藝節目近期紛紛趕錄年節特別節目。事實上，溫嵐時隔三年又帶來全新的作品，引起兩岸不少歌迷關注，而這次在節目上帶來的新歌，則是她加盟新東家發行後的首支單曲，溫嵐不僅演唱還親自擔綱詞曲創作，用全方位的表現重返歌壇。

▲溫嵐去年加盟大陸經紀公司誠利千代。（圖／記者曾俊豪攝）

溫嵐透露，由於單曲一推出便在大陸音樂播放平台上穩站前三名的位置，因此近期已經加緊籌備新專輯，外界屆時將能透過新專輯看見不一樣的自己。

至於具體內容，先前溫嵐接受《ETtoday新聞雲》採訪時也提到，外界認識的溫嵐是動感音樂，這部分一定會有，當然，情歌也少不了。她強調，自己很特別，可以動感也能抒情，這項特色必須好好把握住，利用這段時間「優化」一下。

溫嵐在1997年參加超級新人王歌唱比賽而被吳宗憲發掘進入歌壇，先後發行《北斗星》、《藍色雨》、《祝我生日快樂》、《熱浪》、《傻瓜》、《手印》、《同手同腳》以及和周杰倫合作的《屋頂》等膾炙人口的歌曲。

▲溫嵐往日作品。（圖／記者曾俊豪攝）