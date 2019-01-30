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母過世後..妞妞連7過年都工作！　孤獨逛年貨：感受不到家了

▲▼star girls過年休假 。（圖／沐水堂文創）

▲star girls過年休假 。（圖／沐水堂文創）

記者盧薇淩／台北報導

女團「Star Girls」推出國語單曲《鬼亂怕火》，年前狂接尾牙秀，過年難得放假，而被封「搶錢女神」的隊長妞妞，則要由除夕開始唱到初五，妞妞說：「自從母親過世後，7年來我的新年都在工作中度過，心中有些孤單，但想到能跟台下的粉絲一起圍爐，許多的遺憾也就釋懷了！」提到過年，她笑說又愛又怕，原來是要包紅包給姊妹淘的子女，「每個都叫我乾媽，我喜歡紅包金額滿滿討喜，因此至少要撒出20萬元紅包！

Star Girls平均成員25歲，集結演唱與熱舞，成為尾牙最佳帶動氣氛的團體，演出邀約滿檔，由尾牙唱到元宵。妞妞說每個團員最近都累翻了，因此過年Star Girls推掉邀約，全員放假去，年初五再繼續拚。提到過年，妞妞坦言自從母親過世後，7年來都在演出中度過，被問孤單一人過新年會感傷嗎？獨生女的妞妞說有些感傷，唯一的依靠母親走後，只剩自己一人，每年總會孤獨逛年貨大街，但已感受不到家的存在，「因此就在舞台上迎新年好了，看到台下歡樂的氣氛，我也能感受些過年的感覺，當台下的粉絲是我的家人。」

▲▼star girls過年休假 。（圖／沐水堂文創）

▲star girls妞妞（左四）過年上班搶錢。（圖／沐水堂文創）
 
說起最難忘的新年，妞妞說有次過年演出後，驚喜收到一位媽媽送上的2萬元紅包，該名媽媽粉絲道謝：「感謝妳今晚帶給我們家長輩最快樂的時光，讓我聽得好感動！」妞妞也說，自從super7解散後，已好久不曾聽到團員們的拜年，而今年剛好成軍Star Girls，團員們安安、小咩、娃比與宛庭等都很熱情邀約一起圍爐，宛庭熱情說：「姐我們都是妳的家人，我家就是你家啦。」

妞妞說想到這些，夜裡經常會喜極而泣，今年過年會多一位小跟班，將帶著年僅15歲的宛庭一同趕場，讓她再多些舞台經驗，宛庭則說第一次沒在家過年，跟著姐姐學習，感覺很期待。

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