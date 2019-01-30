反骨男孩街頭pk大亂鬥！狂擦男粉絲全身　大讚保養一瓶就夠

▲網紅團體「Wackyboys反骨男孩」挑戰網紅極限，上街向野生粉絲兜售妮維雅男士全效潤膚霜。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

什麼！？「Wackyboys反骨男孩」鬧不合？竟在西門町街頭上演反目大亂鬥戲碼！原來火熱對嗆都是因為去年業配輸Howhow，不甘心的孫生和酷炫倆人決定接下街頭任務，尋找野生粉絲，看誰可以賣出最多瓶「CP值炸裂」的112元潤膚霜，徹底挑戰自己的網紅極限！

只見反骨男孩不愧是西門町的King，粉絲號召力爆棚，整段錄影從頭到尾竟吸引上百人跟拍，畫面中完全可感受到當天粉絲擠爆鏡頭都快漫出來啦～兩人為了順利推銷妮維雅男士全效潤膚霜，搶攻粉絲們的荷包，不只大方提供粉絲試用，竟主動幫男粉絲「那邊」塗好塗滿...別想歪，是將潤膚霜塗抹在冬季容易乾燥的臉部、手肘和關節，為粉絲謀福利，告別粗粗大象皮啦！

最狂的是，連粉絲皮膚明顯泛白脫屑偶爾會"癢央"的部位，反骨男孩也硬著頭皮勇敢「撩落去」，果然塗擦後讓粉絲滿意大讚很滋潤；還在眾人見證下，直接塗擦單手對比使用前後的滋潤感，更當起小愛神邱比特，邀請女孩觸摸男粉絲手的潤澤度，撩得大家hen害羞～

現實總是殘酷地，必須讓粉絲願意掏錢買下妮維雅男士全效潤膚霜才算數，因此兩人紛紛使出渾身解數只求粉絲先買再說，像是自創洗腦台詞鼓譟粉絲一同大喊：「一罐只要112，女孩看到都很餓」「我的妮維雅，你看的見」。酷炫為了展現銷售誠意，還直接向粉絲下跪拚業績；孫生甚至烙英文找上路邊賣手作藝品的老外兜售…總之，透過各種Kuso奇招，就是要讓粉絲們了解不用多考慮了，肌膚保養使用妮維雅男士全效潤膚霜真的一罐就夠，從此你就能和女友、媽媽使用的護手霜、護腳霜、身體乳…瓶瓶罐罐說掰掰，改用自己專屬的男人味保養品。

來自德國的妮維雅深知男性保養一定要快狠準，不只有效更要速效，因此推出含維他命E的妮維雅男士全效潤膚霜，質地清爽不黏膩，可以迅速吸收並有效保濕，立即解決肌膚因乾燥造成的緊繃及脫皮，只要一瓶即可塗擦臉部、全身、手肘關節等容易乾燥的地方，不只平時洗臉、洗澡後可以擦，平時感覺乾癢就可以隨手塗抹，步驟超EZ！

妮維雅男士全效潤膚霜還帶有獨特清新活力香味，順手保養的同時也能提升男人的自信氣質，給人戀愛感的氣質，而且現在不只各大通路都能輕鬆買到，直接用手機上蝦皮也可以快速入手，清新男人味爆棚！1/18~2/8期間，蝦皮官方旗艦店限定優惠只要112元，讓大家新年簡單帥一波～

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