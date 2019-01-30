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李準基見面會應該印警語！想參加必備「4條件」順便助燃脂

天空下的準基世界 核能

曾從影視工作長達5年，從鄙視追星到只為一人深陷。可男可女可萌可霸可帥可..

文／核能

提到「演員見面會」，印象中不外乎依循固定模式：主持人與藝人聊聊天，接著來段才藝表演，吃吃台灣小吃、唱幾首抒情歌，有誠意一點的來首中文歌，然後再來段粉絲福利的環節，2個小時也就差不多結束了。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

上周末甫於台北國際會議中心TICC結束的李準基「2018-19 Delight Tour in Taipei」，卻是一場以「演員見面會」為名的「粉絲減肥有氧教室」以及「大型夜店趴」，全程90%以上的時間屁股都沒在椅子上，粉絲戲稱椅子只是拿來放包包的！

全部來自韓國的專業舞團、吉他、貝斯、鍵盤、鼓手還外加DJ，光是舞台上就10幾個人，這用料成本充分對得起票價！

還沒開場前，媒體攝影記者們進到場內找好位置準備，有粉絲跟攝影大哥禮貌告知：「等一下我會站起來喔，我會叫喔，會不會影響？」媒體攝影記者：『我們拍前面3首就會走了。』粉絲：「我們第一首就會站起來了。」攝影記者大驚：『你們第一首就站起來？（OS：這不是演員見面會嗎？）』粉絲說：「第一首保證全部都會站起來…（OS：等等你就知道）」。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

果然一開場就是電音+搖滾，但這只不過是熱身，先把轉速拉起來，提檔之後油門就要重踩催落去，好戲在後面。

據說韓星要唱中文歌才叫有誠意，不是歌手的李黏黏（演員的意思），唱了5首中文歌，除了原本準基自己的兩首歌曲中文版《無私奉獻的樹》、《Together》，另外還唱了《月亮代表我的心》，2年前獻給台灣粉絲的五月天《知足》以及這次的特別驚喜：周杰倫的《告白氣球》。

周董的歌出了名能使人舌頭打結，對外國人來說真的是喜馬拉雅山的難度，但是我們不是歌手的李黏黏做到了，雖然他本人謙虛地說唱得不好，所以要向周董道歉，但真的已經非常好了！看在這誠意的份上不能不繼續愛500年！

中間短暫的Talk就能知道為什麼不需要主持人，因為準基本人就是個腹黑機智又愛演的話嘮，還嫌翻譯翻太長佔時間，噹翻譯的這種事也是有的，這次又上演了講太長導致翻譯斷片，而被話嘮嘲笑的小插曲。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

一首接一首的熱歌勁舞後，最後來到安可加演，前面是歌舞秀，到了這裡直接把TICC變成大型夜店，準基化身電音DJ大喊「JUMP！！」氣氛來到最高點，就算前面還有肢體硬化的路人觀眾，這時也血液沸騰一起加入TICC大舞池。

▼李準基見面會變大型夜店。（影片來源：YouTube 李準基御飯團 LJG Taiwan Fan Club，如遭刪除敬請見諒。）

哪知這一跳就將近20分鐘！台上的專業舞群表情漸漸變得有點厭世…台下的粉絲也已經跳到快看見天堂那道白光了！歌曲結束，台上台下全都累攤，準基驚訝地說：「你們不是演員的粉絲嗎？怎麼那麼會玩啊？比韓國粉絲還能玩，今天我都被你們的氣勢壓過去了。」（你不是演員嗎？怎麼那麼會跳啊？被演技耽誤的唱跳歌手啊）連舞團團長說以後不要來台灣了，因為太累XDDD。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

3個半小時沒有主持人，沒有抽獎、沒有握手、抱抱的演員見面會，36首歌讓你叫破喉嚨、跳到腿殘、嗨到失神！下次宣傳海報上應該要印警語：「參加李準基的見面會請先練好體力、帶好喉糖。回家後請熱敷肌肉及準備咽喉消炎片！」

▼李準基台灣見面會安可舞台。（影片來源：YouTube Siyu xxi，如遭刪除敬請見諒。）

核能

曾從影視工作長達5年，從鄙視追星到只為一人深陷。可男可女可萌可霸可帥可美可魅，能演能打能跳能唱的全能藝人，開創經典與傳奇的韓國演員李準基。看更多請至粉絲團【李準基御飯團】

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