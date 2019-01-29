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紫薇永琪合體啦！　林心如43歲生日…蘇有朋親手做大餐

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林心如於27日迎接43歲生日，隔天曬出照片，原來和「永琪哥哥」同框啦！兩人自1998年合作《還珠格格》以來，20多年仍維持好交情，28日曬出生日晚餐，幕後大廚正是蘇有朋！

▲林心如43歲生日，蘇有朋搭夜機回台做生日大餐。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

▲林心如慶祝43歲，蘇有朋特地下廚做生日大餐。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

林心如興奮PO文：「真是太令人感動了，沒想到我有生之年竟然可以吃到我大頭哥哥親手為我做的生日大餐。」她曬出一照片，打從餐桌佈置到料理擺盤，上菜順序等都用盡巧思，含甜點共11道菜色，且以海鮮為主，其中一道乾拌麵最為吸睛，「大家吃的開心，聊的暢快，最重要的是最後那碗完美ending乾拌麵。美好的夜晚，好酒好菜好朋友。」

▲林心如43歲生日，蘇有朋搭夜機回台做生日大餐。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

▲年過40歲，林心如素顏仍似少女。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

▲林心如43歲生日，蘇有朋搭夜機回台做生日大餐。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

▲蘇有朋做11道菜，擺盤、上菜順序都講究。（圖／翻攝自Facebook／林心如）

有粉絲透露，蘇有朋此趟搭夜機回台北，就是為了林心如的生日，大讚男神好暖，他也開玩笑回應：「年菜外賣開始接受預訂。」眾人驚喜紫薇和永琪同框，輪番喊「阿哥做飯給格格吃」「紫薇格格生日快樂，五阿哥吉祥」、「看起來真的好好吃」、「超豐富的一餐，有幸福味的生日餐！」

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