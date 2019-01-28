楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

圖文／鏡週刊

堪稱演藝圈放電機的楊雅筑，又有新對象了！不過和她過去那些一線男星的緋聞對象相比，這次新歡是一起演出《女兵日記》的博焱，依循著她每拍一部戲就電一個男星的「慣例」，兩人深夜買醉，二度牽手、一次撫背、一次醉倒胸膛，曖昧電流在肢體交纏之間竄動。

1月10日深夜，楊雅筑搭車來到台北市安和路的夜店，車一到，博焱已在門口等候，隨後他牽著楊雅筑的手走進夜店，但楊雅筑似乎有些顧慮，走著走著，又刻意地把手放開。約莫40分鐘後，兩人走出夜店門口抽菸，也許是藉著酒意，博焱又情不自禁地牽上楊雅筑的手，這次還大膽地把手伸往楊雅筑的背撫摸，眼神、肢體中，都是藏不住的愛意。

春宵走調 路邊攤發洩

兩人買醉直到凌晨4點，楊雅筑跟博焱搭上Uber，返回楊雅筑建國北路住處，楊雅筑看來已不勝酒力，一下車直接踉蹌，整個人倒在博焱身上，本來預期這會是個春宵之夜，想不到楊雅筑自顧自地上樓，留下博焱一人孤獨返回三重住處，還在路邊攤吃宵夜發洩欲念。

現年28歲的楊雅筑，12歲就出道，外型亮麗的她，一直是被看好的女演員之一，攤開緋聞史也都是一線男星，如范植偉、明道、黃子佼等人，幾乎每次拍戲都鬧緋聞，稱得上是演藝界超強發電機。關於楊雅筑的傳聞也非常奇情，像是鬧出16歲就被明道破處的烏龍八卦，或是曾被男友尿在身上，各種奇怪傳言都讓她大喊困擾。

電力驚人 出遊就出事

除了情史精彩外，楊雅筑也很愛分享她的怪奇旅遊史，她曾自稱出國旅遊的時候，在韓國被拉進牛郎店、美國暗巷遭持槍搶劫、芝加哥約會險遭強暴、紐約地鐵看到鬼、西班牙夜店被下藥等等，驚人電力狂放海內外，種種荒謬遭遇她都撞上，但內容讓人半信半疑。

博焱和楊雅筑參與演出的《女兵日記》，算是博焱目前演藝圈的代表作，在此之前，他因被指消費日本女星渡邊直美而成名，原來他跟渡邊直美搞曖昧、傳訊過一陣子。後來博焱上節目稱渡邊直美太「肉欲」，他擔心被吃掉而中止發展，被網友痛批沒品、人身攻擊，博焱也默默和渡邊直美失聯，如今搭上演藝圈放電女楊雅筑，緋聞比作品精彩得多。



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