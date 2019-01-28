ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

任時完3月就要退伍！秒接暗黑漫畫改編新劇《驚悚考試院》

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《未生》、《王在相愛》而知名的南韓偶像出身演員任時完，即將於今年3月退伍，他還在軍中就已談好新戲，將演出改編自人氣漫畫《驚悚考試院（타인은 지옥이다，原名：他人即地獄）》男主角，該漫畫畫風暗黑，但寫實內容獲得共鳴，總點閱高達8億次。

▲任時完當兵。（圖／CFP／華聯國際提供）

▲任時完即將於3月退伍。（圖／CFP／華聯國際提供）

原名為《他人即地獄》的韓國網漫，在韓網評分高達9.8分，累積總點閱8億次，還蟬聯39周漫畫榜冠軍，在台灣LINE WEBTOON上則翻譯為《驚悚考試院》，以首爾一間考試院為背景，任時完飾演從鄉下到首爾準備考試的青年，窩居在韓國獨有大約2坪的小房間，稱作考試院，因陌生的考試院裡，聚集一群古怪詭異的人，人與人的摩擦發生了一連串故事，但畫風冷冽、暗黑，會如何呈現在螢幕前，讓粉絲十分好奇。

▲任時完3月就要退伍！秒接暗黑漫畫改編新劇《他人即地獄》（圖／翻攝自Facebook／plumactors）

▲《驚悚考試院》畫風黑暗。（圖／翻攝自Facebook／plumactors）

任時完預計3月底就會退伍，隨即將投入《驚悚考試院》新戲拍攝，尤其播出電視台是OCN，該台以《Voice》、《隧道》、《客：The Guest》等類型劇在有線電視頻道殺出一條血路，《驚悚考試院》將找來電影劇組組成幕後工作人員，是OCN繼《圈套》後今年打算推出的第二部電視電影（Dramatic Cinema）。

▲《未生》韓版主角是任時完。（圖／翻攝自《未生》官網）

▲任時完的代表作是《未生》張格萊。（圖／翻攝自《未生》官網）

原本以偶像團體「帝國之子」出道的任時完，近年在戲劇找到自己的出路，主演《未生》張格萊約聘人員角色時，甚至因為戲劇影響力，促成韓國政府修法，被稱為「張格萊法」，後在電影《不汗黨：壞傢伙們的世界》夾在前輩戲精薛耿求、金希沅之中，也不遜色，他的回歸消息一出，已有網友表示非常期待。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

任時完, 驚悚考試院, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美
  2. 女粉嬌嗔：我可以摸你嗎？孫安佐「抖胸肌」任她摸
  3. 任時完3月就要退伍！秒接暗黑漫畫改編新劇《驚悚考試院》
  4. 快訊／滅火器鼓手吳迪宣布退團！當爸5個月：心力不在事業上
  5. 馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚
  6. 「臉蛋天才」車銀優：戀愛經驗1次！　對戲女演員秒臉紅
  7. 超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身
  8. 巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」
  9. 張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」
  10. 吳謹言《皓鑭傳》演技被狂轟！「皇上」聶遠護她說話了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366