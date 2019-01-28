任時完3月就要退伍！秒接暗黑漫畫改編新劇《驚悚考試院》

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《未生》、《王在相愛》而知名的南韓偶像出身演員任時完，即將於今年3月退伍，他還在軍中就已談好新戲，將演出改編自人氣漫畫《驚悚考試院（타인은 지옥이다，原名：他人即地獄）》男主角，該漫畫畫風暗黑，但寫實內容獲得共鳴，總點閱高達8億次。

▲任時完即將於3月退伍。（圖／CFP／華聯國際提供）

原名為《他人即地獄》的韓國網漫，在韓網評分高達9.8分，累積總點閱8億次，還蟬聯39周漫畫榜冠軍，在台灣LINE WEBTOON上則翻譯為《驚悚考試院》，以首爾一間考試院為背景，任時完飾演從鄉下到首爾準備考試的青年，窩居在韓國獨有大約2坪的小房間，稱作考試院，因陌生的考試院裡，聚集一群古怪詭異的人，人與人的摩擦發生了一連串故事，但畫風冷冽、暗黑，會如何呈現在螢幕前，讓粉絲十分好奇。

▲《驚悚考試院》畫風黑暗。（圖／翻攝自Facebook／plumactors）

任時完預計3月底就會退伍，隨即將投入《驚悚考試院》新戲拍攝，尤其播出電視台是OCN，該台以《Voice》、《隧道》、《客：The Guest》等類型劇在有線電視頻道殺出一條血路，《驚悚考試院》將找來電影劇組組成幕後工作人員，是OCN繼《圈套》後今年打算推出的第二部電視電影（Dramatic Cinema）。

▲任時完的代表作是《未生》張格萊。（圖／翻攝自《未生》官網）

原本以偶像團體「帝國之子」出道的任時完，近年在戲劇找到自己的出路，主演《未生》張格萊約聘人員角色時，甚至因為戲劇影響力，促成韓國政府修法，被稱為「張格萊法」，後在電影《不汗黨：壞傢伙們的世界》夾在前輩戲精薛耿求、金希沅之中，也不遜色，他的回歸消息一出，已有網友表示非常期待。

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