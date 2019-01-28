拋棄情人被入戲觀眾罵渣男！　陳乃榮聽了樂觀回應

記者盧薇淩／台北報導

電影《搭錯車》自2018年改編為音樂劇《搭錯車》，感動重現台中、台北、高雄、廈門表演最高殿堂，已經萬人上車，2月新春佳節也將開往加拿大多倫多、溫哥華，陪伴當地華人一起迎新。為滿足上回沒搭到車的劇迷，28日也宣布9月14日即將返場高雄，特別的是，在戲裡飾演背叛感情者的陳乃榮，被入戲太深的網友大喊「渣男」，他也樂觀回應。

▲丁噹、陳乃榮、阿弟在劇中有感情糾葛。（圖／相信音樂）



首演的《搭錯車》斥資台幣千萬製作虛實舞台，澎湃感動精彩絕倫的劇情，勾起觀眾埋藏心底深處的獨家記憶，逼哭萬人，包括李宗盛、張小燕、羅大佑、陶喆等藝人也親臨感受，而任賢齊、劉若英、霍建華、曹格、胡彥斌、畢書盡、王嘉爾強力推薦，「億萬導演」劉若英更提及：「《搭錯車》電影真的很好看，我就看了八遍，很嫉妒丁噹要演這部舞台劇，聽說連李宗盛都感動到不行，我也一定會去看。」

▲《搭錯車》將重返高雄開演。（圖／相信音樂）



從台中啟程的《搭錯車》，由丁噹與王柏森、陳乃榮、蕭景鴻等演員詮釋精湛演歌舞，其中蕭景鴻（阿弟）因深情守候阿美的角色，吸引女性劇迷喜愛，日前他也臉書報喜分享老婆懷孕喜事，開心地說：「最近忙著《搭錯車》也忙著生小孩，喜獲一個豬寶寶。」相反地，入戲太深的觀眾，不忍飾演阿美慘遭飾演「時君邁」的陳乃榮背叛，直接大喊「渣男」，被封上「渣男」稱號的陳乃榮，樂觀地笑說：「接下來大家會看到跟之前不一樣時君邁，可以期待一下！」9月14日高雄演出門票將於30日中午12:00正式開賣。