獨／限制級《角頭2》電影台除夕首播　9分鐘消失「他的死亡戲全刪」

記者洪文／綜合報導

每年農曆春節期間，電影台各自端出首播片單廝殺，緯來電影台今年片單也很猛，不僅除夕安排2018年國片票房亞軍《角頭2：王者再起》，更可以看到周冬雨、馬思純金馬獎雙影后代表作《七月與安生》以及《三生三世十里桃花》電影版、安心亞新片《最簡單的婚禮》等片，讓觀眾大飽眼福。

▲《角頭2》去年過年上映，票房破億。（圖／理大國際提供）



▲《角頭2》被文化部列為限制級電影。（圖／理大國際提供）



對於限制級電影《角頭2》擺在闔家觀賞的除夕時段，緯來電影台向《ETtoday》透露，為了符合級別，只能「適度剪掉」近9分鐘的血腥畫面，打群架的部分只保留過場畫面，而開場溫泉虐殺畫面、「壞壞」古斌死亡關鍵戲全部刪除，至於吊起來凌虐畫面保留下來以噴霧處理，但是燒活人的特寫也刪除了。

▲古斌在《角頭2》死亡關鍵戲無法播出。（圖／理大國際提供）



▲吳震亞在《角頭2》吊打凌虐的畫面以噴霧處理。（圖／理大國際提供）



2/2（六） 21:00

七月與安生（全台首播）

導演：曾國祥

演員：周冬雨、 馬思純 、 李程彬

兩個小女生林七月與李安生在13歲認識並迅速成為好友。二人長大後，七月（馬思純 飾）與安生（周冬雨 飾）性格各異，她們無論性格、世界觀、愛情觀都完全相悖，卻先後機緣巧合下愛上男生蘇家明（李程彬 飾）。二人也因為性格迥異而得到各自不同的命運安排。

2/3（日）21:00 小年夜

旺得福梁細妹（全台首播）

導演：《小孩不笨》梁志強

主演：梁志強、程旭輝、李國煌



消失螢光幕多年的梁細妹，原來早已退休，在家含飴弄孫。大兒子Robert十年如一日的不務實，常幻想能一步登天，使梁細妹把自己的希望完全寄託在小兒子Albert身上而對他疼愛有加。此舉卻讓Robert認為母親偏心，誓言一定要發大財來換取母親對自己的重視。機緣巧合之下，Robert獲得一尊財神婆的玩偶公仔，財神婆更現出真身與他交流，希望他能以正道獲取財富。Robert自以為財運已到而不斷的想依靠邪門歪道試圖一夜致富。



2/4（一）21:00 除夕

角頭2：王者再起（全台首播）

導演：顏正國

演員：王識賢 、 鄒兆龍 、 鄭人碩 、 高捷、 黃尚禾、 張再興 、 吳震亞 、 唐振剛 、 黃騰浩 、 古斌、王宣等



《角頭2：王者再起》故事描述仁哥（王識賢 飾演）面對曾經的好兄弟，如今卻「走味」變成『最換帖的敵人』的劉健（鄒兆龍 飾演）重現江湖，不斷挑起紛爭與衝突，破壞仁哥的忍耐與努力維持的和平。看著劉健的事業版圖逐漸擴大，身邊的兄弟為了情義有所犧牲，仁哥終究按耐不住釋放出心中的猛獸，與亦敵亦友的劉健正式開戰，為江湖掀起腥風血雨的廝殺。



2/5（二）

21:00 初一

冠軍大叔

導演：金榮完（Kim Yong-Wan）

演員：馬東石、韓藝利、 權律



力量男神馬東石領銜主演，這次再展現他的神奇Man power，演出為了自己和家人想再拼一次的腕力選手，故事溫馨動人又熱血澎湃，馬東石更是強力增加自己臂肌，連整體身材都壯上一倍；故事描述在美國洛杉磯夜店工作的馬克（馬東石飾），一直夢想在腕力比賽中成為世界冠軍，被自認是他經紀人的晉基（權律飾）說服，回到韓國參加全國腕力大賽。





2/6 （三）21:00 初二

簡單的婚禮（全台首播）

導演：李天仁

演員：安心亞(Amber An) 、 陳泂江 、 黃仲崑 、 劉玲玲



從殯葬業小老闆許諾言（陳泂江 飾）選擇和潛水教練女友安紓語（安心亞 飾）踏上紅地毯的那一端開始，面對的就是未知的未來。理想中，小倆口要的是一場簡簡單單的婚禮；現實中，卻是一個又一個不簡單的障礙在等待著他們。不簡單的家長，還外加一位一點都不簡單的新郎女性好友。再加上婚禮當天，一場不簡單的爆炸、一場不簡單的葬禮，小倆口想要一場簡單的婚禮，談何容易。

2/7 （四）21:00 初三

三生三世十里桃花電影版(全台首播)

導演：趙小丁 、 Anthony LaMolinara

演員：劉亦菲(Yifei Liu)、楊洋、羅晉、李純、顧璇



標榜《阿凡達》特效團隊操刀打造仙境史詩，故事描述夜華為維護四海八荒，將擎蒼封印。使得世事輪迴糾葛於「愛」。命運輪迴，夜華與白淺究竟何去何從。



2/8（五）21:00 初四

魚躍龍門（全台首播）

導演：洪子鵬

領銜主演：韓宜邦、林意箴、邱昊奇、歐陽倫、汪建民



默默無名的演員─余才得莫名捲入黑幫鬥爭，尋找江湖上的「龍脈」，人說「得龍脈就得天下」！張門利用才得作為眼線，為了取信於黑龍幫幫主，才得使出渾身解數的融入並取得大家對於才得的信任，久而久之，才得與幫內兄弟感情越來越好，但張門一直以家人來威脅才得，此時才得發現黑龍幫不能說的秘密。