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《天橋上》彩蛋超大咖！　導演拋4線索釣林志玲、周杰倫

記者李欣容／台北報導

公視耗資1.5億拍攝新戲《天橋上的魔術師》，由電影《血觀音》導演楊雅喆執導，全劇以中華商場為主軸，並徵求大量素人演員，但為求可看度，楊雅喆表示還是會找大咖演員作為每集彩蛋，至於貫穿全劇的「魔術師」，楊雅喆拋出4大線索，「主業是歌手，跨界演出，之前有演過魔術師，台灣人。」放話絕對讓人耳目一新。

▲▼《跑馬》製片劉蔚然（左2）聽鈕承澤就逃跑。（圖／記者李欣容攝）

▲楊雅喆（右2）執導新劇《天橋上的魔術師》。（圖／記者李欣容攝）

該劇故事背景設定在1970～80年代的中華商場，是5、6年級生的青少年時期回憶，楊雅喆也喊話曾住在中華商場周邊的藝人，「像是周杰倫、蕭敬騰、林志玲，希望他們有機會來客串。」

▲▼導演楊雅喆喊話蕭敬騰、林志玲、周杰倫客串《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自周杰倫、蕭敬騰、林志玲IG）

▲▼導演楊雅喆喊話蕭敬騰、林志玲、周杰倫客串新戲。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330／chiling.lin／jaychou）

由於劇情主打魔幻寫實，要重建當年的中華商場需仰賴後製，雖有文化部1.5億預算支持，但楊雅喆坦言，「聽起來很多，其實分攤在10集裡面還好，反正錢的部分我們製片會想辦法。」楊雅喆準備開始徵大量兒童、青少年演員，預計8、9月開拍，接下來的時間會將重點放在演員培訓。

▲▼導演楊雅喆喊話蕭敬騰、林志玲、周杰倫客串《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自周杰倫、蕭敬騰、林志玲IG）

公視改編台灣作家吳明益《天橋上的魔術師》魔幻寫實小說作品，由楊雅喆擔綱導演，打造旗艦電視影集，小說《天橋上的魔術師》採獨特敘述觀點與魔幻寫實⼿法，能夠召喚歷史記憶共感，也兼具現代風格；透過商場小孩童年與成年相互呼應，反映近代台灣人成長經驗，也是富家庭親情、愛情、⽣死與成長的動⼈故事。

▲▼ 公視《天橋上的魔術師》製作發布記者會 左製片人劉蔚然、右導演楊雅喆 。（圖／公視提供）

▲公視《天橋上的魔術師》製作發布記者會，製片人劉蔚然（左）、導演楊雅喆（右） 。（圖／公視提供）

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天橋上的魔術師, 楊雅喆, 林志玲, 周杰倫, 蕭敬騰

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