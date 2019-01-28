撩妹技能爆表！施柏宇帶女友逛公園…突然「煙火齊放」給驚喜

記者李欣容／綜合報導

伊林新人施柏宇、陳敬宣、吳珝陽近來為情人節拍攝形象照，施柏宇是3人中最會為另一半製造驚喜的情人，曾為女友安排煙火秀，還會時刻注意女友臉書「按讚」想去的地方，陳敬宣害羞透露，高中時談戀愛都以男友為主，還會幫對方買好早餐送到教室。

▲左起陳敬宣、吳珝陽、施柏宇過情人節。（圖／伊林提供）

擁有「最萌理工男」之稱的施柏宇，日常生活中就會注意女友的社群平台，安排好行程帶女友出遊，製造驚喜，「我曾經帶女友到公園散步，突然前方就有煙火秀，她覺得很漂亮很開心，其實是我策劃的，我請朋友在附近，等我的暗號，幫我放。」但對於情人節，他總是無大展身手的機會，「我在情人節前後就會莫名單身，我也不知道為什麼。」表情無奈又好笑。

▲施柏宇（右）吳珝陽（左）。（圖／伊林提供）

陳敬宣則說自己跟情人節很無緣，不是自己有工作，就是男友有事，通常都跟好朋友一起過，但她也時常給男友驚喜，「我曾經偷偷幫之前的男友布置家裡，還有特地跟我奶奶學了幾道菜，親手做給他吃。」她也分享高中時期，談起戀愛，什麼都以男友為主，「我當時是跟學長在一起，每天上學時都會幫他買早餐，送到他教室樓層的樓梯口。」

▲陳敬宣（左）談戀愛時以男友為。（圖／伊林提供，下同）

吳珝陽說自己害怕人擠人，所以通常情人節會提前一個禮拜慶祝，情人節當天就跟女友待在家不出門，務實的他，堅持一定要送對方喜歡的禮物，「我都會直接問說有沒有想要什麼，雖然可能不驚喜，但重點是對方喜歡。」