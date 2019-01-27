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修杰楷和女星玩「奶油抹臉」…網喊：老婆在你後面！

記者李欣容／台北報導

林予晞昨（26日）過完34歲生日，並選在同天發行首本攝影集《時差意識》。她今剛參加完新戲《天堂的微笑》開鏡團拜，劇中飾演丈夫的修杰楷特地從日本趕回來，獻上慶生蛋糕，兩人還玩起奶油抹臉遊戲，完全看不出是第一次合作。林予晞被問第對二本攝影集有沒有想法，她則透露想以「反偷拍狗仔」方式進行。

▲▼ 林予晞 《天堂的微笑》劇組開鏡 。（圖／TVBS提供）

▲林予晞（左）和休杰楷新戲演夫妻。（圖／TVBS提供，下同）

林予晞在劇組度過生日，快收工時，大家為了整她，要她躺在地上拍戲，久到她差點睡著，一睜開眼就被黃尚禾抹了滿臉蛋糕，保密到家的程度讓她笑喊劇組像是有受過軍事訓練一樣，且黃尚禾為了替她慶生，在劇組多待了5個小時，讓她很感動。

除此之外，劇中飾演她老公的修杰楷則先以簡訊祝福，今日特別還獻上「芋泥微笑蛋糕」取「與你微笑」之意，祝她生日快樂，修杰楷還趁她不注意時，抹了奶油在她的鼻頭，甜蜜逗趣的畫面羨煞旁人。

▲▼ 林予晞 《天堂的微笑》劇組開鏡 。（圖／TVBS提供）

林予晞下午飛車趕到她第一本攝影集《時差意識》簽名會現場，她興奮表示：「跟大家分享我的照片一直以來的夢想，終於在今年得以實現，這是最棒的生日禮物。」

▲▼ 林予晞 《天堂的微笑》劇組開鏡 。（圖／TVBS提供）

▲林予晞和粉絲一起慶生。（圖／TVBS提供，下同）

出了攝影集後，林予晞反而跟記者更有話聊，還彼此互換Instagram帳號，對於第二本攝影集內容，林予晞說她早就想好了，她相當欣賞法國攝影師蘇菲卡爾（Sophie Calle）的作品，她曾請徵信社的人偷拍自己，然後她再反拍回去。林予晞認為這樣的方式很有趣，未來想朝這方向規劃，笑說自己又是藝人，說不定還能跟攝影記者擦出愛的火花呢！

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