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宮鬥情節教壞觀眾！陸官媒列5缺點　各衛視停播《延禧》、《如懿》

▲▼宮鬥劇目前已經被大陸各衛視全面禁播。（圖／翻攝自微博）

▲宮鬥劇目前已經被大陸各衛視全面禁播。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸宮鬥劇近年大受歡迎，《延禧攻略》和《如㦤傳》更是風靡兩岸三地，不過《北京日報》官方微博25日列舉宮鬥劇5大罪狀，認為這些戲劇雖然可以豐富大眾娛樂生活，但是它產生負面影響也不容忽視。據悉，大陸各大衛視台上周六（26日）起已經全面停播宮鬥劇。

文章提及宮鬥劇的「5大負面影響」，一是熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚；二是精心演繹「宮鬥」情節，惡化當下社交生態；三是不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝；四是宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德；五則是片面追逐商業利益，弱化正面精神引導。

文章分析，宮廷文化影響著人們的身心健康和生活各方面，宮廷劇中的對話好比「朕、陛下、愛妃、臣妾、小主、本宮」，現已成為部分人的口頭禪，好像大家都成了宮中人，「甄嬛體」也一度成為上班族寫工作報告和假單的趣味文本。

▼《甄嬛傳》當時紅遍兩岸，裡頭的台詞成為粉絲日常生活愛用的語句。（圖／翻攝微博）

▲▼甄嬛傳。（圖／翻攝微博）

文章也指出，「宮鬥」幾乎可以說是這些宮廷劇的核心內容和主要橋段，這些內容帶給觀眾無外乎是爾虞我詐、勾心鬥角、居心叵測、媚上欺下，與當前的社會主義、核心價值觀相衝突。

據悉，大陸觀眾自26日起恐怕很難在電視上看到宮鬥劇。目前《如懿傳》已被全面停播，所有衛視在任何時段都不能再播出宮鬥劇，其中，原本在東方衛視下午時段播出的《如懿傳》也已被其他節目取代；浙江衛視播出的《延禧攻略》則被臨時換成綜藝節目。

▼目前衛視台所演的《如懿傳》都已被其他節目替換。（圖／如懿傳微博）

▲《如懿傳》乾隆、如懿。霍建華周迅。（圖／如懿傳微博）

網友表示，「不好可以改，為何要全面禁播，老百姓只是普通人，看個電視劇純娛樂也要被抹殺，動不動就關係到道德、社會，真的想太多了」。；不過也有網友認為，「宮鬥劇熱播以後，幾乎有大量劇組都在跟進演出，品質也不一定好，使得每台電視都在哀家哀家的，讓觀眾看得乏味。」

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關鍵字

宮鬥劇, 如懿傳, 延禧攻略, 甄嬛傳, 衛視

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