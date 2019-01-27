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因爲五月天喜歡白安！　衝高雄追星「圈粉關鍵」曝光

記者盧薇淩／台北報導

「創作精靈」白安攜新專輯《1990s》回歸樂壇，26日馬不停蹄地南下高雄、台南開唱，與超過500名歌迷同樂。繼在知名網紅打卡景點星巴克陽明山草山門市開唱第一人後，她來到台南林百貨舉辦「白安1990s-我們的時代專輯分享會」，也是首位在著名古蹟開唱，有網友聽了白安擔任五月天「人生無限公司」台中場的開場嘉賓，被她獨特的唱腔和仙氣「圈粉」，特別到現場支持。

▲▼白安分享會 。（圖／相信音樂）

▲白安到台南舉辦專輯分享會。（圖／相信音樂）

白安演唱新歌暢談創作，《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》、《我們的時代》、《鑽石》等歌，都讓歌迷聽得如痴如醉，每回歌迷都想點播《一日一生》，昨白安首度公開演唱，滿足歌迷心願，《一日一生》是白安這四年時光的日記主題曲，她說：「每一天都是一段人生的縮影，獻給過去四年的生活，每個我遇見的過去，都是我最想留下的記憶。」感謝身邊的朋友，無論開心、失落的時刻，總是陪著她往前走，可說是一首友情之歌。

▲▼白安分享會 。（圖／相信音樂）

▲白安在分享會上演唱新歌。（圖／相信音樂）

演唱完新歌後，白安帶領歌迷穿越時空，回到初相遇，演唱《麥田捕手》、《是什麼讓我遇見這樣的你》，她說：「時間過得很快，21歲發了這張專輯和這首歌，六年過去了，當然會有些變化，我喜歡我在寫歌我對音樂的喜歡和出發還是沒有改變。」白安獨特的空靈美，近日在各大論壇引起談論，有網友因為聽了白安擔任五月天「人生無限公司」台中場的開場嘉賓，被白安獨特的唱腔和仙氣「圈粉」，特別到現場支持，讓她相當開心，27日她將在台中中友店舉辦「白安1990s-我們的時代專輯分享會」近距離會歌迷。

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