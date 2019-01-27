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渡邊直美自爆險遭性侵！　「他像哥哥一樣的人」突被伸手摸胸淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

台日混血女星渡邊直美日前上節目，自曝10年前被性侵未遂的恐怖經歷，引發日網心疼震怒。她透露被男諧星長田庄平叫到家裡看DVD，沒想到接著被摸胸部，為此嚇哭直喊「不要這樣！」

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

渡邊直美21歲時和長田庄平交情不錯，「他像哥哥一樣的人，我很仰慕他」，某天被叫去家裡看DVD，看到一半發現，男方藉著伸懶腰的動作出手摸她胸部，原本以為只是不小心碰到，假裝睡覺時發現對方快撲過來。她為此嚇一跳，邊哭邊說「請不要這樣子。」

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美透露「他像哥哥一樣，很仰慕他。」（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美邊哭邊說「不要這樣！」（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美嚇哭。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

由於渡邊直美和長田庄平當時一起演出，為了怕有心結打電話問清楚，結果對方說：「不是這樣啦！妳就像抱枕一樣抱著很舒服嘛，我是像抱娃娃一樣的抱著，不是以男人的立場啦。」

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲長田庄平說渡邊直美「妳就像抱枕一樣很舒服。」（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲渡邊直美節目中自爆遭男諧星摸胸。（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

▲長田庄平繼續解釋「就像抱娃娃一樣。」（圖／翻攝自日網／buzzstarnavi）

雖然渡邊直美像說笑話一樣講出經歷，卻在日網掀起騷動，網友批評「電視上說這些好嗎」、「打從心底信賴的人，突然對自己有了性慾真的很恐怖」、「原本對男的印象很好」、「這已經接近強暴了。」

▲渡邊直美把長田庄平視為哥哥一樣信任，沒想到會被襲胸。（圖／翻攝自IG／長田庄平）

▲長田庄平因為此事受到日網批評。（圖／翻攝自IG／長田庄平）

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