雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了

記者李欣容／綜合報導

林子閎在《艾蜜麗的五件事》中飾演竇儒，為了救溺水的艾蜜麗（鍾瑶 飾）反而搞到自己也溺水病危，為了努力過生活，艾蜜麗開始幻想竇儒一直都在身邊，跟空氣對話，此時孫競明（王家梁 飾）也開始對艾蜜麗展開追求，艾蜜麗似乎也發現他想告白，在他要說出口前打斷他，也意味著她選擇了竇儒。

▲鍾瑶（右）、林子閎。（圖／翻攝自台視）

除了艾蜜麗、竇儒和孫競明的三角關係外，艾蜜麗的高中好姐妹戴芊惠（林意箴 飾）竟和她弟弟艾偉力（歐陽倫 飾）發展姊弟戀，艾偉力幫芊惠趕跑劈腿渣男，還貼心送生日禮物，他發現芊惠腳扭傷馬上跪下替她按摩，讓戴芊惠差點動了心。

▲林意箴飾演鍾瑶的大學朋友，後來撕破臉 。（圖／翻攝自台視）

艾蜜麗意外得知竇儒對自己的心意，她對著竇乳的「靈魂」告白，告訴他高中時沒有勇氣告白，因為好朋友姿瑩（臧芮軒 飾）已經先告白了，只好忍痛把這分喜歡放在心裡。

▲▼鍾瑶自拍的時候發現林子閎是真的，不是幻覺。（圖／翻攝自台視）

後來她一個人去海邊，在自拍時以為竇儒的靈魂又出現了，沒想到在檢查照片時發現，竟然有拍到本人，她這才發現，竇儒醒了是真的，不少網友看到這都急喊：「醒了天阿」、「邊看邊哭啊」，但也有人笑稱：「病危怎麼可能這麼快就能出門啦！」

▲網友虧劇情太誇張，病危這麼快出院。（圖／翻攝自台視）