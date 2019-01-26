ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了

記者李欣容／綜合報導

林子閎在《艾蜜麗的五件事》中飾演竇儒，為了救溺水的艾蜜麗（鍾瑶 飾）反而搞到自己也溺水病危，為了努力過生活，艾蜜麗開始幻想竇儒一直都在身邊，跟空氣對話，此時孫競明（王家梁 飾）也開始對艾蜜麗展開追求，艾蜜麗似乎也發現他想告白，在他要說出口前打斷他，也意味著她選擇了竇儒。

▲▼《艾蜜麗的五件事》鍾瑶,林子閎 。（圖／翻攝自台視）

▲鍾瑶（右）、林子閎。（圖／翻攝自台視）

除了艾蜜麗、竇儒和孫競明的三角關係外，艾蜜麗的高中好姐妹戴芊惠（林意箴 飾）竟和她弟弟艾偉力（歐陽倫 飾）發展姊弟戀，艾偉力幫芊惠趕跑劈腿渣男，還貼心送生日禮物，他發現芊惠腳扭傷馬上跪下替她按摩，讓戴芊惠差點動了心。

▲▼《艾蜜麗的五件事》鍾瑶,林子閎 。（圖／翻攝自台視）

▲林意箴飾演鍾瑶的大學朋友，後來撕破臉 。（圖／翻攝自台視）

艾蜜麗意外得知竇儒對自己的心意，她對著竇乳的「靈魂」告白，告訴他高中時沒有勇氣告白，因為好朋友姿瑩（臧芮軒 飾）已經先告白了，只好忍痛把這分喜歡放在心裡。

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》鍾瑶拍照發現林子閎是真的 。（圖／翻攝自台視）

▲▼鍾瑶自拍的時候發現林子閎是真的，不是幻覺。（圖／翻攝自台視）

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》鍾瑶拍照發現林子閎是真的 。（圖／翻攝自台視）

後來她一個人去海邊，在自拍時以為竇儒的靈魂又出現了，沒想到在檢查照片時發現，竟然有拍到本人，她這才發現，竇儒醒了是真的，不少網友看到這都急喊：「醒了天阿」、「邊看邊哭啊」，但也有人笑稱：「病危怎麼可能這麼快就能出門啦！」

▲▼ 《艾蜜麗的五件事》鍾瑶拍照發現林子閎是真的 。（圖／翻攝自台視）

▲網友虧劇情太誇張，病危這麼快出院。（圖／翻攝自台視）

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

推薦閱讀

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

蔡依林小巨蛋首曝甜秘密、腦公舞蹈！再公布「2019年計畫」現場狂喊：賺到了

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

運將是電影鐵粉！「你好像吸毒那個…」男神下車才調皮承認是本尊

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

火箭少女鬧翻！　Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

蔡依林小巨蛋首曝甜秘密、腦公舞蹈！再公布「2019年計畫」現場狂喊：賺到了

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

運將是電影鐵粉！「你好像吸毒那個…」男神下車才調皮承認是本尊

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

火箭少女鬧翻！　Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

艾蜜麗的五件事, 臧芮軒, 王家梁, 鍾瑶, 林子閎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《奇異博士2》編劇回歸！　上映日曝光「還要等2年」
  2. 主持陣容曝光！　2019年央視「豬年春晚」第一次彩排
  3. 哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片
  4. 畢書盡傳訊「前輩」偶像蕭敬騰！　問這句被回個人貼圖
  5. 雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了
  6. 《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing
  7. 短髮女娃旁邊坐偶像劇男神！　轉頭一看「皺眉」勉強握手…畫面超虐心
  8. 蔡依林小巨蛋首曝甜秘密、腦公舞蹈！再公布「2019年計畫」現場狂喊：賺到了
  9. 眼前2年新婚夫妻甜蜜蜜！　「韓男星真實心聲」粉絲笑翻
  10. 周興哲一講主播女友藏不住笑！　「很幸福」她台下應援閃爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366