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短髮女娃旁邊坐偶像劇男神！　轉頭一看「皺眉」勉強握手…畫面超虐心

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星楊洋因為《微微一笑很傾城》爆紅全亞洲，最近為了拍戲剃髮，且一直帶著帽子，甚至引發「禿頭」傳聞。他最近摘帽子照片曝光，除了髮量引起關注，更有一段逗娃影片曝光，不過小女娃的反應令粉絲直呼超虐心！

▲楊洋被短髮小女娃無視。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋新髮型引起大眾好奇。（圖／翻攝自微博）

影片中，一名短髮小女娃「龍包包」盤腿坐在沙發上，直盯另一名綁馬尾的小女生玩手機，楊洋穿著羽絨衣貼近旁邊坐著。小女娃被楊洋逗著，發出嗯嗯聲搖頭抗拒，盤腿的膝蓋還撞上對方胸口，聽到身邊大人催著「包包！看一下旁邊的哥哥吧」、「楊洋哥哥要走囉」，轉頭看一眼都皺著眉頭，聽到大人勸說「要不要跟哥哥握個手」，見到大哥哥的手就在眼前，無奈伸手回握，不過又把頭轉回去看手機，留下對方孤獨看鏡頭。

▲楊洋被短髮小女娃無視。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋逗短髮小女孩，結果被對方膝蓋撞胸。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋被短髮小女娃無視。（圖／翻攝自微博）

▲小女娃被大家催看哥哥一眼，轉頭看無奈伸手回握。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋被短髮小女娃無視。（圖／翻攝自微博）

▲小女娃轉回頭繼續看手機，楊洋孤獨看鏡頭。（圖／翻攝自微博）

網友見到男神楊洋被完全無視，形容「大型虐心現場！」粉絲驚呼男神竟然被無視了，激動留言「包包！那是楊洋」、「包包妳會後悔的」、「小娃娃視線就沒離開過手機，摳完腳立馬和楊洋握手」、「你的新髮型被無視了。」其中也有人笑虧偶像「你也有今天」、「手機的魅力最大，扎心了」、「包包我們好羨慕妳！」

►楊洋逗小女娃被無視。（影片連結請按此）

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