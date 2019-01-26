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張庭、林瑞陽直銷公司爽發10個月年終！　繳稅天價曝光…登百強企業

▲張庭、林瑞陽合開直銷公司，發10個月年終。（圖／翻攝自微博／張庭）

▲張庭、林瑞陽合開直銷公司，發10個月年終。（圖／翻攝自微博／張庭）

娛樂中心／綜合報導

藝人張庭和老公林瑞陽投資營銷事業，身家傳出將近1500億台幣，旗下公司「達爾威公司」被選為2018上海青浦區百強優秀企業，26日晚間公司在上海辦尾牙獎金大方送，最高發出10個月年終獎金，令業界稱羨！

據《蘋果日報》報導，林瑞陽和張庭2013年在上海成立「達威爾貿易公司」，自創保養品牌「TST」，曾找第一名模林志玲代言，近日公司被表揚是百強企業納稅冠軍，2019年度繳稅就高達人民幣21億（約台幣97億）。

▲張庭、林瑞陽合開直銷公司，發10個月年終。（圖／翻攝自微博／張庭）

▲張庭、林瑞陽自創保養品牌，公司光2018年繳稅就花96億台幣。（圖／翻攝自微博）

張庭和林瑞陽元旦迎接結婚13周年紀念日，當時曬照「你好，2019！我們的紀念日，感恩一切美好。」她和老公2018年爆出婚變傳言，老公在公司活動上和美女互動親密，隨後網友起底美女是該旗下公司的區域負責人阿紫，身為妻子的她曬出比愛心照闢謠：「現場都是我的妹妹們，我的家人，愛你們！」

話題中的美女阿紫曬出機票照，透露要出席公司年會。她在微博的簡介寫道：「西南大區旗下800餘家集團公司，每月零售銷量破4億（約台幣18億）！總銷量突破80億（約369億台幣）！」她曾曬出旗下員工以人民幣45萬（約台幣207萬）買下奧迪跑車，展現從老闆到員工都荷包滿滿的財力。

▲阿紫曬照，旗下員工207萬台幣買下奧迪跑車。（圖／翻攝自微博／阿紫）

▲阿紫曬照，旗下員工207萬台幣買下奧迪跑車。（圖／翻攝自微博／阿紫）

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