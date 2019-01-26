搖滾正妹裸上身開唱「火辣半球」掉出！　網噴鼻血：好想當那把吉他

▲藤田惠名14歲踏入歌壇，直到解放F級巨乳拍寫真爆紅。（圖／翻攝自推特／藤田惠名）

記者陳芊秀／綜合報導

又有歌手爆紅啦！有位吉他正妹的辣照掀起PTT表特版的注意，照片中的她揹著電吉他，而且上半身全裸，單穿黑色丁字褲搭配長靴，僅用吉他外型和背帶巧妙遮住重要部位，原來這位正妹是來自日本的創作歌手藤田惠名，最新歌曲MV更成為網路話題。

▲藤田惠名沉潛多年，直到轉型寫真集，終於打開知名度。（圖／翻攝自推特／藤田惠名）

藤田惠名現年28歲，早在14歲就憑著歌唱比賽奪冠踏入歌壇，但是多年來都沒有受到矚目，直到2014年推出寫真集DVD，解放F奶魔鬼身材，就此打開知名度。如今她被封為「能脫的歌手」，登台演出更是辣度全開。

▲藤田惠名不只寫真火辣，登台演出也是穿比基尼彈吉他。（圖／翻攝自推特／藤田惠名）

▲藤田惠名穿比基尼彈吉他，魔鬼身材撩翻台下粉絲。（圖／翻攝自推特／藤田惠名）

最新發表的MV《月が食べてしまった》（食月），藤田惠名除了單穿一件綁帶式背心，底下一絲不掛，傲人雙峰隨著激烈的彈奏動作若隱若現，吸睛度破表，MV上線不到20天，已經突破120萬觀看次數。她的性感造型再加上音樂才華，令網友激動回應「我好想當那把吉他」、「被身材吸引進來的」、「Sexy Girl！」

▲藤田惠名半裸拍歌曲寫真，東西半球曲線叫人噴鼻血。（圖／翻攝自推特／藤田惠名）

▲藤田惠名新歌不到20天突破百萬觀看次數。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）