專訪／被九把刀捧紅後…布魯斯演藝路卡關：常覺得完蛋了

記者李欣容／專訪

禾浩辰（布魯斯）2014年主演《等一個人咖啡》爆紅，5年過去了，他如今改名「禾浩辰」重新出發，想起過去輝煌時期，禾浩辰曾經也擔心再也無法到達那樣的巔峰，要是遇到不對盤劇組，常有得過且過的心態，還因為不專心被導演摔水瓶飆罵。

▲禾浩辰《你有念大學嗎？》飾演陽子浩。（圖／記者張一中攝）

禾浩辰24歲就因「阿拓」一角走紅，「那時候等一個人咖啡得到很熱烈的回饋，跑映後非常熱烈，很多人尖叫啊，後來接觸其他工作就出現滿大落差。」經過一段時間調適，過程中如果遇到不對盤劇組，他會出現「完蛋了這部戲」的想法，甚至讓自己的表演得過且過。

一但抱著這種心態表演，作品所呈現出來的樣子也會三不像，禾浩辰這才明白，「大家看到的是你的樣子，鏡頭後的那些掙扎、轉變，觀眾是看不到的。」他曾因為拍戲不夠專心被導演兇，「他摔水瓶啊，從我頭旁邊飛過去，我嚇死！回神後有點火大，你不能好好講嗎，我又不是殺人放火，大家都是成年人了。」

▲禾浩辰曾被導演兇。（圖／記者張一中攝）

禾浩辰當時年輕氣盛，只能接受愛的教育，罵或兇的方式對他來說一點用處都沒有，反而會讓他更畏縮，禾浩辰很感謝第一次拍戲遇到的是《等一個人咖啡》的導演江金霖，「他很溫柔、細心，如果我今天碰到的是暴躁又兇的導演，我現在可能會不一樣，我是屬於那種，對於我沒自信的事，你大聲兇我，我會更收，更表現不出來。」

去年禾浩辰在橫店拍攝古裝劇《大宋年少志》，遇到很多年輕演員，張新成、周雨彤、蔣羽熙等，一行人下了戲後還會相約切磋演技，研究劇本、發音等等，這些是在台灣自己關起門來苦讀不一樣的，第一次接觸到外面的世界，禾浩辰被他們的積極和熱情影響，「去橫店我進步最多，如果你有自覺的話，你會不知不覺被帶著走。」甚至他還去上了正音課，笑說現在看自己以前的戲會出現「黑人問號」，講話都在含滷蛋。

▲禾浩辰看以前作品會出現「黑人問號」。（圖／記者張一中攝）

《大宋年少志》從春天拍到夏天，體感溫度飆到57度，禾浩辰到後來都只穿古裝最外面那件裙子，內襯都不穿，掀起來就會看到內褲，苦喊：「真的是在挑戰極限，是一個修行，每天只睡2、3小時，整整5個月我只有放3天，公司還給我安排籃球活動，體力活欸，很累！」

出去歷練後他更加成熟穩重，面對不合心意的事情也不再輕易動怒，「這工作不是付出努力就會有回饋，我花半年拍戲，會不會上都還不知道，這是一個賭注，但不用想這麼多，如果一直想，就沒辦法專心當下在做的事情了。」

▲禾浩辰改名後重新出發。（圖／記者張一中攝）

《等一個人咖啡》紅的是你我的青春，是阿拓，是那個有小狗眼的大男孩「布魯斯」，揮別舊的名字和名氣，禾浩辰不覺得可惜，「現在大家會覺得『欸，這人長得跟布魯斯好像哦』，一查才發現就是我，但怎麼叫我都ok啦，不會想要改回來，我就是叫禾浩辰了。」