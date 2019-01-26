還有機會！王力宏攻蛋票34秒賣光　宣佈這天再加開一場

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」王力宏出道24年，去年啟動全新「龍的傳人2060》」世界巡迴，6月8日將於台北小巨蛋舉辦台北站，門票26日中午啟售，開賣前5分鐘，即瞬間湧入同時間超過10萬搶票人潮，在短短34秒，萬張門票即搶購一空，也宣布6月9日再加開一場。

▲王力宏小巨蛋門票秒殺 。（圖／宏聲音樂）

王力宏睽違8年四度攻蛋，第一時間得知萬張票秒殺清空，他正好在為月底將上線的「福利秀」實況影音反覆調整，直呼超開心，透過宏聲音樂感謝一路陪伴的歌迷朋友，笑稱這是歌迷領完尾牙年終獎金送自己最好的禮物之一，又剛好台北站遇上端午假期，票房包中。

主辦單位表示，收到不少粉絲反應未能成功購票，紛紛在網路上哀嚎，官方提醒未能成功購票的粉絲，請勿購買來歷不明的票券。主辦單位第一時間向王力宏傳達了完售消息，同時也傳達了觀眾們的期待，與經紀公司宏聲音樂緊急討論後，決定6月9日再加開一場，2月1日上午11點至下午2點開賣，兆豐卡友可於KKTIX售票網站優先搶票，2月2日中午12點正式全面開賣。

▲王力宏宣佈演唱會加場。（圖／宏聲音樂）

今年元旦夜選在大安森林公園舉辦的「福利秀」（Free Show），演唱會實況影音預計月底前正式上線，近日Vlog影片幕後花絮搶先在臉書釋出，貼身拍攝王力宏從私下運動健身、為演唱會彩排，到登台不同面貌全紀錄，花絮中更直擊王力宏裸上身飆汗勤操，大方秀精實六塊腹肌。被問到小巨蛋有沒機會再秀肌情秀，王力宏笑回：「想一想，這要跟造型師討論一下！」也解釋這套巡演服裝原是為一年四季都適合穿而特別設計的。