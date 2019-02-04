獨家／國片導演開拍前失憶「死亡率4成」　男主角衰運纏10年

記者洪文／專訪

「我有陰影，不想給人家第一印象只有《台北物語》，現在有人在路上叫我盲人律師，心裡愣一下，這是叫我嗎？聽到真的很感動。」

演藝圈出頭有多難？2009年開始在《艋舺》、《大稻埕》、《軍中樂園》等大片跑龍套演出，直到2017年被朋友拉去演出《台北物語》，靠著荒謬的小偷角色，意外在電影圈闖出名堂。他叫張哲豪，對他來說開拍前「被換角」是家常便飯，出道10年之際獲得生平第一部擔任男主角的電影《盲人律師》，老天爺又再捉弄人，開拍前導演洪成昌得怪病住院，死亡率高達40%，一度面臨停拍危機，彷彿衰運纏了10年還沒停。

▲《台北物語》張哲豪新片《盲人律師》躍上男主角。（圖／記者屠惠剛攝）



《盲人律師》改編自台灣史上第一位「盲人律師」李秉宏的真人真事，他在2008年簽下人生第一張委任狀台灣美國無線電公司（RCA）工殤求償案，官司纏訟了多年，小蝦米最終成功對抗大鯨魚，2017年RCA二審被判賠486名員工及家屬近7億元，立下了台灣司法史上一個重要的里程碑。盲人有很多種，張哲豪演出的李秉宏本尊是全盲，先天便完全看不到，平時生活是張著眼睛的。

▲張哲豪為了演出《盲人律師》，早在試鏡時便做足功課。（圖／彩色樹傳媒提供）



張哲豪在兩階段試鏡脫穎而出，拿到《盲人律師》男主角的角色。他先針對這個角色寫了大約2分鐘的大獨白，沒想到劇組還真的看完了，還沒通知第二階段，他已經先買好盲人杖，蒙著眼睛，在打工下班的餐廳摸黑試走，「明明只是一條走廊，卻要走10分鐘才走完。」因此第二階段試鏡的他早已進入角色狀態，從多人當中脫穎而出，經紀人開心報喜訊，電話那頭的他卻一臉淡定：「喔！」

▲張哲豪在《盲人律師》開拍前不斷練習盲人走路方式。（圖／彩色樹傳媒提供）



其實張哲豪早已對選角結果看得很淡，「我遇過太多不幸的事了，只要還沒簽約、還沒開拍就會被換掉。」他常被當備胎，劇組第一人選檔期不合才找他，後來第一人選空出檔期，他又被換掉，而且很多次取代他的還是自己的朋友，兩人外表類型相似，時常互相cover工作，卻也時常競爭同一個角色，「那個朋友也有試《盲人律師》，我就有陰影，會不會被換掉，我很明白命運都是這種走法，好多次了。」

▲張哲豪對於演戲有著相當大的熱忱。（圖／彩色樹傳媒提供）



誰知道命運又再捉弄了張哲豪一次。他透露，《盲人律師》開拍前導演洪成昌出現感冒症狀，原本沒有理會，誰知道越來越不舒服，甚至出現失憶的症狀，家人緊急送醫，檢查之後才發現是敗血病，可能是太累、壓力太大的關係，據說死亡率高達40%，他當時從製片聽到消息傻住，心裡已經做好停拍的準備，結果導演住院一個禮拜急著出院喊開工，劇組延後兩個月才正式開拍。

▲張哲豪早在開拍前便拜訪盲人協會顧問，學習盲人杖正確使用方式。（圖／彩色樹傳媒提供）



開拍延期之後，張哲豪沒有閒下來，繼續鑽研角色。他在導演洪成昌的牽線之下，拜訪本尊李秉宏住家、上班的地方，觀察動作以及講話、走路方式，也向盲人協會顧問學習正統的導盲杖。他坦言，本尊先天性全盲，說話時視線會亂飄，而顧問因為後天失明，所以知道講話要看著對方眼睛，使用導盲杖方式也不同，本尊較隨性，顧問較拘謹，「像是仗的角度也是學問，不然容易戳到路人。」

▲張哲豪學習本尊李秉宏的眼神，以及說話方式。（圖／彩色樹傳媒提供）



為了演好盲人律師的角色，張哲豪壓力很大。他認為角色內心很複雜，想要幫忙受害者打官司，一度又想要逃跑，中間需要有很多眼神轉換，更可怕的是大量台詞，又有很多是專業法條，加上導演喜歡一鏡到底，動輒5分種起跳，讓他曾最高NG次數達24次，「難到我蹲馬桶的時候也在背台詞，聽到隔壁也有人在murmur，才發現是班鐵翔老師，你看，我們壓力大到在廁所大號隔空對詞！」

▲張哲豪在《盲人律師》表現受到導演狂讚。（圖／彩色樹傳媒提供）



歷經《盲人律師》磨練後，張哲豪整個人多了一份自信。他不諱言，《台北物語》確實帶給他很多機會，走在路上常有人問他：「你是不是小偷，可不可以跟你拍照？」讓他一直有一塊陰影，擔心自己沒辦法突破，直到前一陣子在西門町巧遇別的劇組拍戲，有幾個工作人員盯著他，隨後突然叫出：「盲人律師！」他坦言：「我心裡愣一下，這是叫我嗎？才剛殺青而已，聽到真的很感動。」