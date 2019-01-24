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衛視電影台「除夕驚喜」提前外洩！周星馳《美人魚》全台電視首播

記者洪文／綜合報導
 
衛視電影台日前發佈春節9天9部首播影片，但有一部片名不公佈，準備安排在除夕作為驚喜場，觀眾打開電視收看才會知道；此消息一發布引起電影迷們一陣討論猜片之外，也紛紛私訊詢問小編到底是哪一部，答案現在提前外洩，原來是周星馳在大陸創下33.9億票房紀錄的《美人魚》。

▲▼周星馳《美人魚》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲周星馳《美人魚》電影海報。（圖／福斯傳媒集團提供）

衛視電影台表示，應觀眾苦苦哀求提前揭曉答案，除夕當晚的神祕場，將會是當時無緣在台灣戲院見觀眾、由周星馳監製、編劇兼導演、在大陸創下33.9億票房紀錄的《美人魚》，今年除夕夜全台觀眾終於可在2月4日週一晚間9點，打開電視61頻道就可以看到這部精彩爆棚的喜劇電影。

▲▼周星馳《美人魚》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲周星馳《美人魚》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

《美人魚》由鄧超、羅志祥、林允主演，尤其羅志祥在片中章魚哥的誇張造型，加上搞笑的演出，上映後好評不斷，讓觀眾見識到他的搞笑功力。這部電影在中國大陸上映時，曾創下大陸電影史上第一部賣座超過30億人民幣的超夯紀錄，隔年才被《戰狼2》打破。

當時年僅18歲林允則是跌破一堆人鏡片，一出道就受被星爺相中擔綱演出《美人魚》女主角，而且成績大鳴大放，一砲就打開演藝圈之路，成為繼張敏、莫文蔚、邱淑貞、朱茵、張柏芝、舒淇…等之後，最新一代的星女郎。

衛視電影台新春期間每晚9點9部全台首播影片如下：
1.   2/2（六）：急凍行者(下卷)
2.   2/3（日）小年夜：黃金兄弟
3.   2/4（一）除夕：美人魚
4.   2/5（二）初一：鬥魚
5.   2/6（三）初二：切小金家的旅館
6.   2/7（四）初三：李宗偉：敗者為王
7.   2/8（五）初四：瑪麗與魔女之花
8.   2/9（六）初五：L風暴
9.   2/10（日）初六：暹羅訣：九神戰甲

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美人魚, 衛視電影台

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