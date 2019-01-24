男星馮偉衷紐西蘭當兵意外去世！「等我回來」成最後遺言

圖文／鏡週刊

新加坡男星馮偉衷驚傳在軍訓中重傷身亡，他本月初到紐西蘭參加軍事演練，上週末維修榴彈炮車時意外被壓傷胸腹部，雖然以直升機送到醫院急救，由於傷勢過重，經過3次手術後仍撒手人寰。

28歲的馮偉衷是新加坡武裝部隊的戰備軍人，年初到紐西蘭懷烏魯參加為期3週的「霹靂戰士」代號實彈演習。1月初出發前他在SNS貼文告訴粉絲：「去報效國家了。會在月底回來！可能在那裡無法PO這麼多文，等我回來耶。」沒想到報平安竟成為他的人生告別問候。

昨（23日）深夜，馮偉衷的家人在他SNS宣布了令人遺憾的消息，「過去幾天在醫院的時間令我們無比煎熬，我們收到的每則消息都令人心碎。當醫療團隊告訴我們病情持續惡化，需要做好心理準備，令人都崩潰了。我們即將失去一位兄弟，我們的父母將面對失去28歲的兒子的傷痛。」他們並希望大家給家人保留時間與空間，在這段艱苦的時刻無法回應媒體。粉絲們也持續留言表達對馮偉衷的懷念與不捨。

曾經與馮偉衷合作過的葉全真與黃河也在SNS上表達哀悼之情，去年在電視劇《229明天見》演他媽媽的葉全真，前幾天便在臉書上要求大家集氣祈禱，今凌晨發文哀悼，「天使，謝謝你來走了一遭，留下了屬於真、善與美的樣貌。你曾說過，去的國家不多，帶著你的微笑，展開你的翅膀，翱翔吧！」共演新加坡網路劇《北京到莫斯科》的黃河也在IG上發表思念，「親愛的兄弟，我想你。願和你在夜裡靜靜的坐著喝一杯。」



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