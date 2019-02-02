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哈孝遠妻「憂鬱症」　聽到陳意涵秒爆哭：她好可憐！

記者林彥君／專訪

哈孝遠（小哈）去年9月和瑄瑄登記結婚，老婆懷男娃，預產期在4月，哈孝遠說老婆懷孕後「就是不停的忍耐」，老婆會把情緒歸咎懷孕造成賀爾蒙失調，只要不開心就會哭喊：「我好像有憂鬱症！」小哈自認有脾氣，但拿懷孕的老婆沒輒，笑說：「我手握拳頭無數次，有點想叫她去幫我買肉圓。」

▲▼哈孝遠和老婆。（圖／取自哈孝遠IG）

▲哈孝遠體恤懷孕的老婆的情緒。（圖／取自哈孝遠IG）

瑄瑄本來就是個感性的人，懷孕後變得更愛哭，也會因為身材走樣而抱怨，「你看陳意涵懷孕8個月才胖3公斤。」小哈安慰老婆說，陳意涵可能為了工作，從10幾歲開始都沒有一天真正吃飽，瑄瑄聽到當場淚崩：「陳意涵好可憐喔！比《悲傷》更悲傷。」讓小哈哭笑不得。

老婆會用憂鬱症來當藉口，小哈都得配合，「就當是一種修行，我在還債。」他認為瑄瑄會扮豬吃老虎，在老婆懷孕7個月時，夫妻一起到香港3天2夜旅遊，出發前老婆還不想去，但到當地看到包包就想買，他大嘆一口氣說：「我買了一個7萬多元的包包送她，付現。」

▲▼哈孝遠和老婆。（圖／取自哈孝遠IG）

▲哈孝遠夫妻期待小孩出生。（圖／取自哈孝遠IG）

等老婆「卸貨」後，最想做什麼事？他幽默回：「第一件事就是要打她一頓，忍太久了！」但小哈推論老婆產後可能更難搞，為避免老婆之後有機會抱怨，這段時間會任由老婆予取予求，「我可能要去挖一點我媽的財產。」他也決定要仔細挑選月子中心，「把老婆關在裡面。」

今年農曆年是小哈第一次陪老婆回娘家，小哈透露，去年年節有陪瑄瑄回家「受到震撼教育。」他和瑄瑄家人打牌玩「推筒子」，他當莊家從頭贏到尾，贏了5、6萬元，發現瑄瑄的爺爺臉色慘綠，阿姨、奶奶都開始不爽，他心想一直贏下去，大不妙，當下使眼色要瑄瑄拿書給他，還要拍他的背，「還好最後輸1、2萬元，算是Happy Ending。」

▲▼哈孝遠和老婆。（圖／取自哈孝遠IG）

▲哈孝遠和瑄瑄感情甜蜜。（圖／取自哈孝遠IG）

小哈笑說輸錢後，爺爺笑著對他說：「你們玩，我去睡覺了！」之後開開心心地走回房間睡覺，小哈認為有去年的輸錢經驗，今年陪老婆回娘家絕對會好過一點。瑄瑄是大家族，婚後他要多包一家人的紅包，小哈說本來就包不多，其實影響不大，紅包數字都是心意。

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