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李鍾碩、南柱赫、朱智勛回來了！10新劇開播陪到過完年

Kpop老妹的心聲 米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。

文／米親妞

最近大家都在追什麼韓劇呢？炫彬、朴信惠《阿爾罕布拉宮的回憶》剛完結，朴寶劍、宋慧喬《男朋友》，以及最近討論度超高的《SKY Castle》都即將大結局，米親妞就為大家整理現在起到2月即將開播的新劇，連假就是要追起來！

1/25《李屍朝鮮》：朱智勛、裴斗娜、柳承龍主演

由《失控隧道》金成勳、《信號》編劇金銀姬聯手，敘述衰敗的朝鮮王國，已故國王死而復生，王世子卻被皇后刻意隔絕不得晉見父王，此時國內活屍病毒蔓延全城，染上瘟疫的人不會死去，依賴吃人肉維持生命，朱智勛飾演王世子、裴斗娜成為醫女，而且只有6集超好追。

1/26《羅曼史別冊附錄》：李鍾碩、李奈映主演

▲《羅曼史別冊附錄》李鍾碩、李奈映主演。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）
睽違9年，李奈映終於要回歸電視劇啦！搭檔李鍾碩演的天才型出版社主編，女生則曾經是暢銷書作家，從這個設定就可預想文青味濃厚。兩人從小就認識，因女方離婚後重回職場而成為同事，逐漸發展出的感情故事。

2/6《觸及真心》：李棟旭、劉寅娜、李尚禹、孫星允主演

《鬼怪》情侶再續前緣，想必是很多人必追的一部！李棟旭在新戲飾演勝率百分之百的完美主義律師，劉寅娜本來是一線女演員，事業卻因緋聞走下坡，為了演到當紅編劇的戲，她甘願到對方的律師事務所當小秘書，最後展開一段浪漫辦公室戀情（？）。

2/8《Legal High》：晉久、徐恩秀主演

▲《Legal High》晉久、徐恩秀主演。（圖／翻攝自JTBC）

（圖／翻攝自JTBC）

改編自日劇《Legal High王牌大律師》，連前導預告都拍得跟日劇版本一模一樣！晉久飾演只求勝訴的完勝率100%律師（跟上面李棟旭幾乎同一個人設），相對非常冷酷又傲慢，徐恩秀則是熱情100%的菜鳥律師，是法庭喜劇。

2/9《圈套》：李瑞鎮、成東鎰、林華映主演

▲《圈套》李瑞鎮、成東鎰、林華映主演。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

被羅PD耽誤的演員李瑞鎮終於要演電視劇了，這次飾演的是國民主播，以他的好口條與形象，實在非常吻合。但《圈套》是OCN電視台推出的懸疑劇，形象原本很好的主播突然陷入無預警的「圈套」，與成東鎰飾演的刑警抽絲剝繭找真相。

2/11《耀眼》：南柱赫、韓志旼、金惠子、孫浩俊主演

▲《耀眼》南柱赫、韓志旼、金惠子、孫浩俊主演。（圖／翻攝自JTBC）

（圖／翻攝自JTBC）
南柱赫飾演為了幫老是闖禍的父親收拾爛攤子，童年至今一直搬家、並做過各種工作，夢想成為一名記者；韓志旼和資深女演員金惠子則飾演的是同一個角色，金惠子身體雖然已經70歲，真實年齡卻只有25歲，韓志旼則是外表25歲，靈魂事實上卻是個老奶奶，譜出的奇幻愛情劇。

2/11《獬豸》：丁一宇、高雅羅、權律、朴勳主演

「獬豸」的讀音是「ㄒㄧㄝˋㄓˋ」，用中文標示唸法就像「謝志」，是古代一種神獸，被製作放在各大宮殿外的石像，作為鎮殿之物，光看這個劇名，應該就可以猜到是部古裝劇吧！講述因為母親是賤民的王世子（丁一宇 飾演），與高雅羅飾演的熱血茶母合力改革宮中司法制度的故事。

2/11《ITEM》：朱智勛、陳世娫主演

▲《ITEM》朱智勛主演。（圖／翻攝自MBC）

（圖／翻攝自MBC）
今年朱智勛作品超多，緊接著在年後開播的《ITEM》，化身為滿腔熱血的檢察官，甚至勇於揭發檢察官內部弊端，卻不小心揭露「超能力者」的秘密，陳世娫則是飾演警察廳的側寫師，是一齣懸疑科幻的推理劇。

2/13《附身》：宋清晨、高準熹主演

▲《附身》宋清晨、高準熹主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

（圖／愛奇藝台灣站提供）

同樣是來自OCN的電視劇《附身》，但這部劇不走恐怖而是有點搞笑路線。高準熹飾演具有通靈體質的刑警，老是活在自己的世界，和宋清晨飾演的靈魂清澈的刑警，要抓一個老是附身在他人身上以進行犯罪的惡鬼。

2/15《熱血祭司》：金南佶、李荷妮、金成均主演

自從去年《客：the guest》之後，祭司好像成為近來最夯的主角職業了（笑），這次也是祭司（金南佶 飾演）與刑警（金成均 飾演）的搭配，外加一位檢察官（李荷妮 飾演），氣氛也比較搞笑歡樂，在聯手辦案的過程中描寫南韓腐敗社福、新興宗教等社會現象。

看來過年前後最夯的職業，不是律師、檢察官，就是祭司跟刑警了，大家準備好要追哪部了呢？

米親妞

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