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專訪／對手完事先問「會不會痛？」　本庄鈴：當AV女優舒服多了！

記者蕭采薇／專訪

電影圈拍攝床戲時若缺乏溝通，不免會發生令一方產生陰影的憾事。然而不只是一般電影演員，對「拍攝就是床戲」的AV女優來說，與對戲演員的事前溝通同樣相當重要。被稱作「SOD重磅新人」的22歲AV女優本庄鈴坦言，男優在拍攝上，對女生的照顧常常是相當溫柔的。

▲▼av女優「暗黑雞排妹-本庄鈴」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲AV女優本庄鈴頂著知名片商SOD旗下「最強新人」的頭銜出道。（圖／記者湯興漢攝）

本庄鈴在出道前曾與三個人發生過性關係，對方都是男友，其中一任交往三年都是遠距離。小情侶一個月只見一次面，本庄鈴回憶道：「我們見面就是發生關係，一整天都在床上，到後來感覺像是為了做愛見面。」

正式出道成為AV女優後，本庄鈴發現，這些不是男友的男優們，反而是更溫柔、更尊重女性。她回想起自己拍攝出道作時說道：「那時候我非常非常緊張，但男優會在事前聊聊天，事後問我『會不會痛？』非常照顧我。」

▲▼av女優「暗黑雞排妹-本庄鈴」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲本庄鈴過去是看護，19歲時決定成為AV女優。（圖／記者湯興漢攝）

本庄鈴說：「一般拍攝前我們彼此會打招呼，結束後也會互相稱讚，像是『今天很舒服、感覺變厲害了』。」她也笑說，不同男優會抓住不同「舒服的點」，成為AV女優後「舒服的感覺變多了」。

▲▼av女優「暗黑雞排妹-本庄鈴」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲本庄鈴坦言，AV男優比自己過去的男友都還溫柔。（圖／記者湯興漢攝）

她其實是透過「作品預約達到1萬次」的企劃出道，也是被片商SOD說服成為女優，本庄鈴說：「我之前對自己的身材沒有自信，達到一萬人預約後，想到有一萬人的想看我脫，就有了勇氣。」本庄鈴過去的職業是看護，幾乎是從早忙到晚，如今成為AV女優後，她坦言：「有更多的時間可以充實自己，像是學外語，金錢上也更有餘裕了。」

▲▼av女優「暗黑雞排妹-本庄鈴」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲本庄鈴透過「作品預約達到1萬次」的企劃出道。（圖／記者湯興漢攝）

本庄鈴的偶像是AV女優明日花綺羅，有趣的是，她一開始不知道對方的職業，只是很喜歡對方的時尚感還以為是模特兒而追蹤了IG，直到有天和朋友聊天時，才知道明日花綺羅的「真正職業」。本庄鈴笑著強調：「我並不是因為想成為明日花綺羅才拍AV的，是因為我喜歡做愛，也想成為有名氣的人。」

▲▼av女優「暗黑雞排妹-本庄鈴」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲本庄鈴被台灣網友稱作「暗黑雞排妹」。（圖／記者湯興漢攝）

22歲的本庄鈴其實是出身自較為鄉村的日本山梨縣，家中父母務農，相對觀念也比較保守。本庄鈴說，她以AV女優出道前就曾為《花花公子》雜誌拍攝性感寫真，家人也知道這件事，但成為AV女優後一開始仍然被家中反對。本庄鈴說：「我和家人說，我會在這行業好好努力，他們現在理解支持了。如今知道我是一個人生活，家人還會打電話來問候。」

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