專訪／昭宥飛到非洲和獅子合照　「被OO攻擊」哭喊：真的很痛

記者蕭采薇／專訪

南韓女歌手昭宥出身自女團SISTAR，除了團體以外，她分別與歌手鄭基高、Urban Zakapa合作歌曲《Some》、《間隙》都創下超強音源成績，可說是KPOP經典。昭宥更因其高超歌唱實力獲邀擔任《PRODUCE 48》聲樂導師。她接受《ETtoday星光雲》專訪，也談起團體和個人活動的差異。

▲昭宥出身自女團SISTAR，她創造出許多KPOP經典情歌。（圖／STARSHIP提供）

不同於過去SISTAR時期是四人一起活動，現在的昭宥身為SOLO歌手，她說：「在舞台上一個人的確是比較孤單，體力上也是一項挑戰。而且也有點無趣，之前跟成員一起的時候沒有時間感到無聊或是孤單，這也算是差異性吧。」

▲昭宥出身自女團SISTAR，她創造出許多KPOP經典情歌。（圖／STARSHIP提供）

曾與不少男歌手合作情歌而被熱烈傳唱，被問到如何詮釋戀愛的心情，昭宥說：「我是會集中在歌詞和旋律，盡力表達出這首歌的風格。比起編曲好像歌詞才是一項大的要領。」已經創造不少「合唱神曲」的昭宥也表示：「有機會的話希望之後也可以跟不錯的歌手合作。」

▲昭宥身材玲瓏有緻。（圖／STARSHIP提供）



昭宥擁有前凸後翹的性感身段，令女性粉絲羨慕不已，她過去曾坦言5年沒量過體重，單用眼睛檢視裸身來確認體態。昭宥好身材也成為許多時尚畫報邀請的對象，不管是清純和性感的風格都不排斥。昭宥說：「比起各式各樣的風格，更喜歡可以嘗試在專輯活動時接觸不到的拍攝風格，這就是拍攝畫報有趣的地方呢。」

▲昭宥對清純和性感的風格都不排斥。（圖／STARSHIP提供）



就如同先前特地到非洲為拍攝畫報取景，甚至大膽和獅子合照。想到這段經驗，昭宥笑說：「不只是我，就連身邊的工作人員也是在很緊張的狀態下拍攝的，因為獅子年紀還小，應該是說他活動力很高嗎？力量非常的大，拍攝過程還被玩起來的獅子尾巴打到臉。」

▲昭宥先前到非洲拍攝畫報。（圖／翻攝自韓網）

想起被獅子的一擊，昭宥驚魂未定說：「非常痛但是又不能叫出聲音，只好忍痛嗚著嘴巴，這幕到現在我還印象深刻，沒開玩笑！真的超痛！」不過風格如此多變，昭宥選不出最喜歡的模樣，她說：「拍畫報的時候我覺得隨時都很有趣！在台灣粉絲的眼裡覺得我是什麼類型的偶像呢？我希望我可以成為不是局限於一個風格的昭宥，而是可以展現多項魅力的昭宥。」

▲昭宥希望自己展現多樣魅力。（圖／STARSHIP提供）