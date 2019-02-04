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優鉉也是這裡出身！搖滾巨星金泰源打造「50％出道率」學院

記者蕭采薇／首爾專訪

信樂團招牌歌曲《死了都要愛》是不少人想展現高音時必唱的歌曲，然而卻很少人知道，這首歌其實原曲是韓文，翻唱已經出道33年、在南韓有著「國民樂團」稱號的「復活樂團」。復活樂團的靈魂人物金泰源，在南韓是家喻戶曉的音樂人，他所開設的演藝學院更有個驚人紀錄－進入經紀公司的練習生出道率高達50％！

▲▼南韓搖滾傳奇巨星金泰源。（圖／記者謝婷婷攝）

▲南韓搖滾傳奇巨星「復活樂團」團長金泰源。（圖／記者謝婷婷攝）

金泰源是復活樂團的團長兼吉他手，因為一頭長髮在南韓樂壇有「奶奶」的稱號，韓劇《ROCK ROCK ROCK》就是以他的故事為背景拍攝，並由花美男演員魯敏宇飾演年輕的金泰源。金泰源在首爾接受《ETtoday星光雲》專訪，記者開玩笑問說：「覺得魯敏宇和您年輕時像嗎？」金泰源笑答：「當然沒有！不過我倒是沒停止過想成為像魯敏宇那樣長相的人。」

▲▼金泰源和飾演他年輕時的魯敏宇。（圖／翻攝自韓網）

▲金泰源和飾演他年輕時的魯敏宇。（圖／翻攝自韓網）

金泰源雖然是南韓音樂界響叮噹的人物，但幽默的個性讓現場氣氛輕鬆不少。復活樂團已經出道33年，然而比起「年資」更讓人驚訝的是，復活樂團前後卻經歷過多任主唱，卻絲毫沒影響到人氣。金泰源坦言：「主唱是樂團的花，其實換主唱對一組樂團來說是非常危險的。但因為我是作曲家的角色，會去發掘主唱的聲音特色在那，以此去做適合他們的歌曲。」

外界看來的危機，到了金泰源手上反而成了轉機，他說道：「因為這些主唱們的緣故，復活樂團才可以存在這麼久的時間。雖然經過變動，但也是代表復活樂團一次又一次復合。」擅長找到藝人特質的金泰源，另一個身份也是「BSC演藝學院」的院長，包括INFINITE主唱優鉉，都曾經是這裡的學生。

▲▼南優鉉出席 MTV《最強音》演唱會（圖／記者張一中攝）

▲INFINITE主唱優鉉也曾在「BSC演藝學院」練習。（圖／資料照／記者張一中攝）

「BSC演藝學院」有個驚人紀錄，就是從學院進入到經紀公司的練習生，出道率高達50％。金泰源說：「演藝人實力固然重要，但個性和品性也非常重要。」我們到達的當天，正好金泰源和學生們有場聚會，有個學生問道：「院長，我要怎麼做，才可以快點出道。」金泰源的回答是：「你該想的不是怎麼樣才能快點出道，而是要做好準備，才能在最好的時機被人看到。」

▲▼南韓搖滾傳奇巨星金泰源。（圖／記者謝婷婷攝）

▲金泰源外表比較冷，但對於學生很熱於分享經驗。（圖／記者謝婷婷攝）

「BSC演藝學院」代表南柱容，對於這樣的紀錄，他認為是學院的課程本身就是照經紀公司練習生的課程去打造，「他們認真上課當然是原因之一，另一方面就是這裡的學生進入經紀公司後，不需要經過長時間訓練，在這裡就已經準備好了直接可以出道。」

▲▼「BSC演藝學院」代表南柱容。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「BSC演藝學院」代表南柱容。（圖／記者謝婷婷攝）

南柱容也感嘆，其實過去學院裡有個台灣來的學生，練習了一年，但因為試鏡時四處碰壁就回去了，「這樣的學生滿多的，其實非常可惜。」他表示，學院有系統化的教學，以及一個月一次的試鏡機會，「透過一次次試鏡滿滿累積經驗，就會會越來越熟悉，表現也會越來越好，一定會有機會可以出道。」

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金泰源, 南優鉉, 魯敏宇, 練習生

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