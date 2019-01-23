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前妻怒噴小三「最毒婦人心」　鄭人碩護小薰：我們只是去做臉

記者林映妤／台北報導

鄭人碩今（23日）再被爆和小薰同車接送曖昧情，2人下午剛好出席《寒單》活動，面對前妻圓圓在IG似影射大罵小薰：「在那阿門耶穌的，裝作自己多純潔，最毒婦人心是妳。」鄭人碩無奈：「我個人過去、現在、未來，從來沒有想傷害任何人，我覺得這個話題到這裡就好了。」

鄭人碩去年9月離婚，小薰被指是第三者，雖然2人已經澄清只是好友，今卻再爆出鄭的前妻在IG爆氣，鄭人碩透露，離婚後他和前妻除非為了小孩，否則很少聯絡，「我不用跟她說這麼多，幹嘛跟她說這麼多？我們已經分開了，每個人都有每個人的言論自由，在我的工作崗位上希望大家不要看到不好的。」

另外同車曖昧情，鄭人碩笑說：「我真的第一次去做臉，我前面不是說了嗎？我要展開行動嘛，我就詢問有沒有地方可以做臉讓我美一點啊！」一旁楊貴媚聽了忍不住大喊：「到底有沒有啦！我們也很想知道到底有沒有（在一起）？」連導演黃朝亮都搭腔：「做臉而已不是做人啦！」

▲▼ 寒單台北封街炸寒單首映會,鄭人碩 。（圖／記者周書羽攝）

▲鄭人碩強調和小薰只是一起去做臉。（圖／記者周書羽攝）

另一當事人小薰則表示：「言論的東西，不能控制人家怎麼寫、怎麼想，今天是我們大家辛辛苦苦 拍攝電影，《寒單》終於上映了，希望大家把焦點放在電影上，有些東西說多了，也不公平，我希望所有東西止住在這邊就好了。」

雖然時間點敏感，但小薰認為鄭人碩前妻沒有明指是誰，「而且我從以前黑澀會到現在，有很多東西是可以生氣的，不管她怎麼說，是言論的自由。」堅持不會對號入座。《寒單》1月23日上映。

▲▼ 寒單台北封街炸寒單首映會, 黃朝亮、胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、林予晞、陳博正、陸弈靜、可青、陳名賀、徐謀俊、紀源 。（圖／記者周書羽攝）

▲《寒單》活動，鄭人碩、小薰刻意保持距離。（圖／記者周書羽攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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鄭人碩, 寒單, 小薰

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