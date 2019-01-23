佐藤健「色男魅力」國民男友都淪陷　高橋一生緊抱放閃：他好帥！

記者蕭采薇／綜合報導

佐藤健的魅力連「日本國民男友」高橋一生也淪陷，兩人首次合作電影《億男》便一拍即合，高橋不僅於首映會上大方告白：「佐藤健笑的時候好帥啊。」全體劇組共同自拍時更完全無視其他女星，主動從背後熱貼愛的抱抱佐藤健，放閃無極限。

▲《億男》首映會高橋一生熊抱佐藤健。（圖／翻攝自日網）

童星出生的高橋一生15歲就為吉卜力《心之谷》的男主角配音，近年以日劇《四重奏》再度翻紅，堅強演技深獲編劇大神坂元裕二青睞：「他不是在演戲，而很自然而然地把台詞全說出來。」靦腆可愛的笑容更讓他撩妹圈粉無敵，「師奶殺手、國民男友」的封號當之無愧。

▲《億男》首映會高橋一生熊抱佐藤健。（圖／翻攝自官方推特）



今年新作《億男》高橋一生突破過往溫和形象，飾演揮霍無度還騙光老友三億元的無恥富豪，與佐藤健互飆演技，兩人合作一見如故，在宣傳期間更是火力全開放膽「撩弟」，猛丟直球給佐藤健：「想一起騎腳踏車，大汗淋漓後再一起洗澡！」無所不在的高調放閃讓粉絲見證兩位主角的好交情、好默契，為電影再造話題。

▲《億男》佐藤健。（圖／傳影互動提供）

佐藤健男神魅力不只高橋一生中招，連同劇演員也群起爆料：「他是色男！」男女通殺，眼神放電連黑木華也招架不住。高橋一生立刻緩頰解釋：「佐藤健為了演好他的角色，他其實是個擁有許多不同『顏色』的男人！」劇中飾演妻子的黑木華則大讚：「有時候不經意看到佐藤健眼睛瞇起來的時候，都會覺得他好性感」意料之外的讚美讓佐藤健害羞起來。

▲《億男》高橋一生。（圖／傳影互動提供）

《億男》敘述佐藤健飾演的男主角原以為三億樂透喜從天降，沒想到一晚就被好友搶走，從此下落不明，詐騙惡行讓衰男超火大。片商特別在請來發財車在大街上大聲控告友人：「欠債還錢，出來面對！比貴婦奈奈還過分，還我錢來！」引起網友熱議，炒熱話題，《億男》將於2月1日正式上映。