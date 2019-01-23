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燦烈私生飯灌爆無辜路人簡訊！警告：別像某人一樣談戀愛

記者吳孟庭／綜合報導

侵犯個人隱私的粉絲被稱為「私生飯」，最近就有網友抱怨，自己的電話號碼不知為何被誤會為南韓人氣團體EXO的成員燦烈的號碼，不但粉絲照三餐打電話騷擾，訊息接不完，甚至還有粉絲留言，「不要像某人一樣談戀愛」，不禁讓人聯想到同團成員KAI的緋聞。

▲路人手機遭燦烈粉絲灌爆！傳訊警告：別像某人一樣談戀愛喔。（圖／翻攝自EXO臉書、韓網）

▲路人手機遭燦烈粉絲灌爆。（圖／翻攝自韓網）

有網友上網抱怨，表示自己的電話號碼被打爆，「這不是燦烈的號碼，不要再打來了」，簡訊也以每秒的速度瘋狂湧入，「問是不是燦烈歐霸，日常生活都變得很辛苦，現在連聽到手機震動聲都心驚膽顫」。

▲▼ 始源、BoA求《阿爾罕》劇透：到底是怎樣？釣出燦烈回覆（圖／翻攝自始源IG、劇照）

▲燦烈剛演完《阿爾罕》。（圖／翻攝自《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照）

該名網友也公開幾則訊息，有些粉絲傳訊恭喜「《阿爾罕布拉宮的回憶》要播結局了，這段時間辛苦了」（因為燦烈有演出該劇），也有粉絲無理要求，「是燦烈歐霸吧？是的話就回我訊息。」甚至有人留下「不要像某人一樣談戀愛」，似乎是暗指KAI與JENNIE剛爆出熱戀，希望燦烈不要談戀愛。

▲推特販賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了。（圖／翻攝自推特、伯賢IG）

▲EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了。（圖／翻攝自推特、伯賢IG）

事實上，南韓偶像的個資常常被不肖人士取得後，以非法的手段販售給粉絲，EXO成員伯賢就曾經在推特發現，有人要賣他們團員的電話號碼、車牌號碼與車種，甚至住家與工作室地址等，讓他忍不住斥責：「可以這樣賣別人的個資的嗎？」

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關鍵字

EXO, 燦烈, KAI, 日韓風

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