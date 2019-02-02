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直銷做1年曝近況　裴琳：我沒有不要演藝圈

記者李欣容／專訪

裴琳高中時期就出道，第一次演出獻給《吐司男之吻》，當時她對背劇本很不在行，一度逃避，是李康宜告訴她訣竅，受用至今，雖後期鬧出許多負面新聞，但她洗心革面後，也在八點檔《甘味人生》、《春風愛河邊》有精彩演出。去年3月裴琳開始做直銷疑似淡出演藝圈，裴琳聽聞喊冤：「算兼差啦，媒體把標題打得太聳動，好像我不要演藝圈，不是這樣的。」

▲▼ 裴琳。（圖／裴琳提供）

▲裴琳兼職做直銷。（圖／裴琳提供）

裴琳認為現在大環境不好，會做直銷最終就是想多賺一點錢，一開始也是抱著懷疑態度，但越做越好，就當沒拍戲時的兼差，「我很早就進這圈子，除了演藝工作我們也不知道做什麼，不可能沒拍戲的時候去旁邊便利商店打工，所以才想說，沒戲的時候去公司聽聽課程，當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

裴琳笑虧自己天生長得不是鄰家女孩的樣子，個性也比較宅，當她跟爸爸說要做直銷時，爸爸相當支持，「他希望我有事做，主動接觸人群，讓自己個性活潑一點。」

▲▼ 裴琳。（圖／裴琳提供）

▲裴琳還是熱愛演戲，不會退出演藝圈。（圖／裴琳提供）

至於會不會把直銷當正職？裴琳說：「我還是喜歡演戲，雖然我高中曾經不喜歡，但那是因為要背劇本，我對背這件事不擅長，加上第一次演戲覺得很恐怖。」最後還是同劇李康宜教她背台詞技巧，她才知道原來不用死背，只要知道那場戲大概在幹嘛，否則忘記一句後面就全垮了，李康宜的這些話，讓她受用至今。

從偶像劇起家，到後來開始接觸戲說台灣、八點檔，裴琳直喊：「那劇本更恐怖，每次拿到都7、8場以上，他們放飯我都說不用，吃這些字我就飽了。」雖然辛苦，甚至有時候三天才能回家一次，但她言語中也流露出滿滿的成就感。

▲▼ 裴琳《吐司男之吻》 。（圖／翻攝自YouTube）

▲裴琳《吐司男之吻》。（圖／翻攝自YouTube）

一路走來，最支持她、鼓勵她的就是父親，年節將至，裴琳卻沒打算帶父親出遊，她笑喊：「他自己行程很滿！打從我有記憶以來，他就一直在跑佛堂，他做資源回收的嘛，這兩年說想收掉，全心全意為了宗教付出。」

就連有時候她放假回高雄，爸爸早就都安排好傳教行程，「我現在回去都還要問他，『那天有空嗎』？行程比我還滿，基本上過年也都沒在家，都在佛堂。」而且只有在裴琳上高中時，爸爸有北上探望過一次，之後再也沒有，就算她現在事業穩定，想在台北置產把爸爸接上來一起生活也不太可能。

▲▼ 裴琳。（圖／裴琳提供）

▲裴琳對感情看很淡，一個人也不錯。（圖／裴琳提供）

裴琳過去出過不少社會新聞，父親卻從沒放棄過她，「他就是那種，即使你做錯了，只要記起教訓，他永遠會再支持你，因為他說人非聖賢，從小我考試考不好，他也會覺得沒關係，有努力就好。」

裴琳也到適婚年齡，坦言父親也希望她能找個依靠，但講起感情，她卻說：「要找人嫁不難，但結婚後的眉眉角角很難，而且是兩個家庭，雖然年紀不小了，但這種東西還是可遇不可求。」

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關鍵字

裴琳, 吐司男之吻, 李康宜, 甘味人生

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