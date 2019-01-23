巨型珍奶漂空中！袁詠琳看展「會長螞蟻吧」　突破盲腸惹笑

記者盧薇淩／台北報導

「Cindy」袁詠琳近日完成新單曲《終於勇敢了》MV拍攝，23日抽空前往微型展2.0看展，今日人潮眾多，Cindy一現身展區，馬上吸引不少觀眾的目光，造成一陣騷動，她則難掩興奮，雀躍地說 : 「我從小對這種迷你可愛的東西很感興趣，加上小時候我去過法國的迪士尼，裡面有一個類似小人國的場景，東西都小小的，超可愛。」也說最近被朋友的看展文燒到，迫不急待想來欣賞。

▲袁詠琳看微型展2.0。（圖／記者黃克翔攝）

一進到2樓展區，就是本次微型展2.0最大亮點－台灣專屬展件幽浮珍珠奶茶，當現場所有觀眾都紛紛大喊好可愛，不停拍照時，Cindy卻直呼：「天阿！珍奶放這邊會生螞蟻吧？」正經又逗趣的說法，惹得現場觀眾大笑。

她邊欣賞作品邊不斷表示，到底作者是怎麼想到這些的？不停讚嘆「真的好厲害喔。」當走到全球首度亮相的放大動態版迴轉壽司高速公路，可愛走動的壽司車，更讓她驚呼連連，不停地邊拍照邊說：「好可愛喔，這太犯規。」被問是否親手做過小東西？袁詠琳也說到，以前都會玩那種小小的娃娃屋，自己動手組合玩具，所以現在看到這類型比較迷你的、袖珍的作品展覽，都會特別想去參觀，也剛好這次微型展再度來到台灣，有機會一睹風采。

▲袁詠琳到走動的壽司車。（圖／記者黃克翔攝）



本次微型展2.0共有八大展區主題，當袁詠琳一看到三組1:1放大比例拍照展區，立刻童心大爆發，每組展品都拍好拍滿，她更是呼朋引伴，連身旁隨行工作人員也被拉入拍照。袁詠琳開心說：「微型展2.0真的很不錯，不只讓大家看到超乎想像的作品，還可以讓你身歷其境，把自己縮小變成微型世界裡的一小角，而且現場還販售一些手作商品，也有迷你版的拼圖等等，可愛好玩又能親自動手做東西，真的好療癒，很適合三五好友一起來大拍特拍。」

▲▼袁詠琳到走動的壽司車。（圖／記者黃克翔攝）