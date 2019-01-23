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閻奕格宣布當媽！公開兒子Q照　「每晚睡手臂上」超萌　

記者盧薇淩／台北報導

歌手閻奕格（格格）23日一早出席運動品牌女力路跑，她在台北獨自生活了7年，因為今年過年家人都各自在不同的地方，所以格格只好一個人在台北過年，想要每天睡飽飽，當個宅女看看劇，帶貓咪出門散步。提到寵物愛貓，她也透露「最近升格當媽」了，最近家裡多了一個貓兒子Jasper，生活多了許多樂趣。

▲▼閻奕格宣布當媽 。（圖／公關照、翻攝IG)

▲閻奕格宣布當媽，家裏多了新成員貓兒子。（圖／摩曼頓、翻攝IG)

閻奕格在台北獨自生活7年，最近升格當媽，家裡多了一個成員貓兒子Jasper，生活多了很多樂趣，但Jasper很愛把東西撥到地上，特別愛挑格格的化妝品，有一次把眼影整個打翻在地上散落一地。但Jasper也很愛跟格格撒嬌，每晚睡覺都要睡在格格的手臂上，有時候還會搶格格的枕頭，讓格格哭笑不得，直說：「貓咪實在太可愛了。」

擔任女力大使，格格回想曾經用很激烈的手段減肥，還因此生病，她說：「無論如何身體健康還是最重要，我現在只要有空就會騎騎腳踏車、做重訓等等運動。」而在日常生活中，如果能多動就會盡量把握時間多燃燒卡路里，例如跟朋友聚餐完可散散步，走一兩個捷運站再搭車回家，也可以多走樓梯多運動，沒事就是多喝水多走動，保持健康的體態。

▲▼閻奕格宣布當媽 。（圖／公關照、翻攝IG)

▲閻奕格出席路跑活動。（圖／摩曼頓）

她透露，平常比較常做的運動是騎腳踏車、騎飛輪、重訓跟拳擊，當然還有跑步，而且最近我在挑戰「唱跳」，跑步可以增加肺活量，對唱跳很有幫助。被問過年如何度過，她說想宅在家，2月16日的「我們是Women」演唱會也要挑戰唱跳，也會抓緊時間練歌練舞。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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