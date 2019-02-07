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公司破產...KNK「煎熬1年半」回歸吐心聲：人生最糟的一年

文／小芋圓

KNK在2016年出道，以平均185的身高造成話題，他們2017年4月在台灣辦了一場CP值超高、誠意滿滿的見面會，讓我正式踏上名為「Tinkerbell」（KNK粉絲名稱）的不歸路，但當時的我沒想到，這條路會這麼難走！出道兩年多就遇到經紀公司破產倒閉、成員因恐慌症而退團，他們總是說著很快就會回歸、請再等一下，但這一等就是1年半…別人在追星的時候，我在為我的偶像因沒有經紀公司而擔心。但如果讓我再選一次，我還是會毫不猶豫地成為Tinkerbell！因為KNK熬過重重困難，在2019年1月以《Lonely Night》回歸歌壇啦！   

韓團KNK見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲KNK在2018年4月曾來台灣舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）

在2018年7月以《RAIN》回歸後，KNK參加了選秀節目《MIXNINE》，這個當時令大眾不解的決定，現在回頭看，可能是他們的背水一戰，節目結束後，他們回歸團體活動，並向粉絲保證會盡快回歸，沒想到在歷經8個月的等待後，卻等到了成員有真因恐慌症而退團，經紀公司YNB娛樂經營不善，決定和所有成員解約的消息。

雖然離開了YNB娛樂，但剩下的4位成員栖含、因成、智勳、熙俊，仍決定要以KNK的名字繼續走下去。過了三個月後，他們宣布加入1名新成員李東源，並且在2019年1月以5人組合回歸。Tinkerbell們長達1年6個月的等待終於正式結束。

▲KNK前成員有真、新成員東源 。（圖／翻攝自推特）

▲KNK退團成員有真（左）、新成員東源（右） 。（圖／翻攝自推特）

在這長達1年6個月的空白期裡，KNK仍經常開直播、使用SNS和粉絲交流，當被問到什麼時候回歸，他們總是回答：「當然會回歸啊！就快了！請再等我們一下唷！」臉上是和平常一樣敬業的笑容，但是在1月的回歸消息正式宣布後，他們才放下心防透露，其實當時一點都不好，身邊的人都在勸他們放棄。

▲KNK 。（圖／翻攝自Vlive）

▲KNK在空白期也多次開直播，和粉絲交流。（圖／翻攝自Vlive）

在回歸消息確定以後，他們才放下心，對粉絲說出這1年半以來的掙扎。因成在直播時直言：「2018是我人生中最糟的一年。」即使重新回到當年1月也不怕，因為事情也沒辦法更糟了。其他人也坦承，當時不但沒有經紀公司，還有一個成員退團了，其實身邊的人都勸他們放棄，乾脆轉行做別的事吧，但熙俊說：「如果就這樣經過1年6個月的空白期，再也沒有站上舞台的話，我未來一定會很後悔。」他們也多次強調，因為KNK成員彼此的團結，才能挺過當時的低潮。

▲KNK經歷公司倒閉、有真退團，四位成員在掙扎過後決定繼續走下去。（圖／記者邱苡瑄攝）

▲KNK經歷公司倒閉、有真退團，四位成員在掙扎過後決定繼續走下去。（圖／翻攝自推特）

KNK以「220娛樂」公司重新出發，雖然名義上是由前YNB理事成立的新公司，但事實上，他們沒有自己的公司辦公處，也沒有自己的練習室，練舞還要到外面的舞蹈教室。因此他們說，對一切都感到更加珍惜，「連練習室都非常珍貴，這些以前理所當然的事情，現在通通都要自己來。」有趣的是，這樣特殊的情況也影響了粉絲，當舞蹈老師、公司理事po出KNK相關照片，總是能看到Tinkerbell在下面回應，「謝謝你們照顧KNK」。

▲KNK。（圖／翻攝自KNK Youtube、IG／bzbeom）

▲KNK的舞蹈影片中，可以看到其他舞蹈教室的Logo，粉絲也到編舞老師的IG道謝。（圖／翻攝自KNK Youtube、IG／bzbeom）

最後說說KNK的新成員李東源吧！通常新成員加入團體，都會遭受部分粉絲反彈，但是KNK的情況特殊，由於新成員是熙俊的七年好友，和其他成員也是原本就很要好的關係，因此團體相處上沒有一絲尷尬，最有趣的是，當他第一次亮相時，其他成員竟然聯手騙他，把東源唬得一楞一楞的，最後反而是Tinkerbell都在留言說「不要再捉弄他了」，應該沒有其他團體會這樣對待新成員吧（笑）。

▲KNK。（圖／翻攝自推特）

▲新成員李東源和其他成員在出道前就是朋友。（圖／翻攝自推特）

KNK浴火重生推出的新歌《Lonely Night》，曲風在淒美中帶點性感，編舞上活用了他們的大長腿，可以說是走出了自己的風格，現場live實力也大受讚賞，每場表演還都會設計小彩蛋！如果你還沒聽過，請花個三分鐘，欣賞一下KNK在克服萬難後終於誕生的作品吧！

▲KNK。（圖／翻攝自KBS）

▲栖含曾透露，每天都在設計不同的舞台動作來和因成互動，成為粉絲間的話題。（圖／翻攝自KBS）

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