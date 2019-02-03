法官真的恐龍嗎？律師謝震武曝「案情背後的真相」

記者許逸群／台北報導

時常聽到「恐龍法官」一詞，多數是因民眾對司法的判決無法接受，不過真是法官問題嗎？法庭類節目《震震有詞》主持人謝震武坦言，律師對一個案子的看法都會有不同見解，而民眾會受到社會輿論的觀感而左右，法院在判案的時候也有專業的考量，但多數時候，大家只看到判決結果，而不清楚判決背後的原因。

▲謝震武表示，有許多判決的過程與原因一般民眾並不清楚。（圖／記者李毓康攝）

身為律師的謝震武表示，法院有專業的考量，人民也有期望的判決，「現在大家希望兩者之間不要有太大的落差，而被說恐龍。有很多時候要看一下判決的背後，判決為什麼會這樣判。」他認為若對判決無法接受，可合理透過輿論與媒體來表達，但必須要先理解所有的判決原因，而不是單純地跟風。

▲謝震武對於虐童的事件同樣相當氣憤。（圖／記者李毓康攝）

農曆年前一件「肉圓哥」的家暴事件引起全台熱議，甚至有「鄉民」忍不住對當事人動手，讓許多民眾期盼法院能寬待執行「私法」的鄉民。謝震武嘆了一口氣表示，「只要看到有虐兒所有東西，所有人感受都是一樣，會不捨到極點。」但也說道，「當鄉民正義往下延燒的時候，真不知道還叫不叫正義。」

身兼律師與主持人的謝震武，只要收了工就是名一家之主，育有兒女的他，看到諸如此類的家暴新聞也是有所氣憤與感嘆。不過回到現實面，他呼籲所謂的鄉民正義必須有所拿捏，也呼應一位新北市政府警局小編說的「交給我們來處理」，他認為：「情緒表達完了，就真的讓專業的來。」

謝震武表示，刑法對「基於義憤」會有所考量，「即便是客觀的狀態，依然是有犯罪，只是刑法會不會低一點點。所以告訴大家，不要把鄉民的正義過大的擴張，出氣、宣洩也要適可而止。」

▲謝震武主持《震震有詞》用淺顯易懂的方式來讓大家瞭解法律。（圖／記者李毓康攝）