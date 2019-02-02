卡古「整個月只有1通告」吳宗憲神救援：可以過年了！

記者許逸群／台北報導

藝人「飲料哥」卡古在演藝圈內充分扮演「喜劇」的角色，不只擁有渾然天成的表演魂，歌聲與模仿能力更是與生俱來，也曾在《瘋神無雙》磨練多年，出道以來一直是各大節目愛用的來賓之一。孰料，他今年1月份只有1個節目通告，尾牙更是沒半場。所幸吳宗憲神救援，讓他終於可以好好地過年了。

▲擅長表演的卡古在年前的工作量相當慘淡。（圖／翻攝自卡古臉書）



年底可說是演藝圈的大月，許多藝人總是尾牙場跑不完，不過卡古卻驚覺「通告怎麼都沒了」。他透露，在1月份僅有1、2個通告，收入不到2萬元，不知怎麼地，年前總是遇到工作突然被取消的情形，即便期間收到近20通電話的尾牙洽談，不過最後卻0邀約，與他最好的時期受邀近10場尾牙相差甚大。

▲卡古整形後在星途上似乎沒有變順遂。（圖／翻攝自卡古臉書）

卡古在2011年於《超級偶像》的校園海選上表現亮眼，因而進軍演藝圈。雖然他在2018年因整形沉寂過一段時間，但隨後立刻上遍各大節目，孰料，越接近年底，他的工作越來越不穩定，收入連房貸與車貸的5萬元都不夠付，只得吃老本，讓他苦笑說：「感覺房子好像都要賣掉了。」

▲卡古自動砍價，沒想到工作仍被取消。（圖／翻攝自卡古臉書）

卡古一場尾牙的酬勞約是3萬元，先前曾因同學為公司來詢問，他自願砍價至2萬5千元，不僅表明能扛30分鐘的演出，還可以幫忙規劃行程，「這是我3年前的價格，因為這數字通常會被再砍到剩2萬元。」原先為求演出砍價的他，沒想到卻在尾牙前幾天「被砍了」。直到1月30日這天，他獲得吳宗憲的邀請在尾牙場演出，讓他終於鬆口氣：「就謝謝憲哥讓我可以過年了！」

卡古在這個農曆年特別不好過，「大月都這樣，平日怎麼辦？我也不想跟別人比較，考慮轉行算了。」轉行他不是說說而已，他已預計合夥開飲料店，並計劃在5、6月左右成立。資金與股份較少的他出力與規劃，也跟股東們達成默契，若未來開店順利，股東願贊助100萬讓他發唱片圓夢。