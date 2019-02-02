2019首團！出道日登iTunes排行榜1位　SC放送事故「直接清唱」

▲2019年1月9日出道的新韓團：ONEUS。（圖／翻攝自Facebook／ONEUS）

文／魯娜

2019年，KPOP圈想必競爭會非常激烈，除了Wanna One合約到期後，成員們回到各自的公司，準備SOLO或團體出道，許多公司也將推出新人，包括三大社SM、JYP，還有YG，另外，還有防彈少年團的經紀公司Big Hit娛樂，也將推出旗下第二組團體，新人獎會獎落誰家，絕對是今年KPOP圈一大看點。

▲ONEUS成員，由左至右為RAVN、抒澔、煥雄、建熙、XION、LEE DO。（圖／翻攝自Facebook／ONEUS）

在1月份，已經有4組團體出道，包括VERIVERY、ONEUS、Cherry Bullet，以及以中華圈活動為主的威神V。其中 ，ONEUS來自MAMAMOO的所屬公司RBW，由6位成員組成，除了忙內XION以外，大家都參加過選秀節目，因此有不少粉絲等待他們出道很久了。

▲ONEUS由6名成員組成。（圖／翻攝自NAVER）

成員抒澔（原名：建旻）、建熙、煥雄參加過《Produce 101 S2》（以下簡稱PD202），後來抒澔與RAVN、LEE DO又參加了《MIXNINE》，雖然最後都沒有進入出道名單，但在比賽過程中，還是留下了不少令人印象深刻的舞台。其中，煥雄在PD202第6集，表演了《Right Round》，站在C位的他，無論是表情或舞蹈動作，都非常到位、亮眼，舞台魅力十足，獲得許多稱讚。

▼煥雄表演《Right Round》。（影片取自YouTube／Mnet Official，如遭刪除請見諒。）

抒澔在PD202第4集，演唱的是防彈少年團的《男子漢》，負責飆高音的其中一人就是他，不過當時相較於其他人，並沒有充分展現自己的特色與魅力，只排名94就被淘汰了。另外， 建熙在第7集中，演唱寶兒的《Amazing Kiss》，一開口就讓大家發出「WOW」的讚嘆，而且他也不斷地在進步，相較於當時，現在的演唱功力更加穩定。

▼抒澔表演《男子漢》。（影片取自YouTube／Mnet Official，如遭刪除請見諒。）

▼建熙表演《Amazing Kiss》。（影片取自YouTube／Mnet Official，如遭刪除請見諒。）

在ONEUS出道Showcase（以下簡稱SC）當天，成員們演唱到《ZigZag》時，音響故障了，先是發出雜音，後來音樂完全沒了，而成員們不慌不忙、直接清唱，穩穩地將歌曲唱完，也讓大家見識到了他們的歌唱實力。有人說，SC當天音響就出包，會不會是公司想炒新聞，不過其實當天韓網沒有相關新聞或討論出現，也有網友提出不一樣的見解表示，故意的也沒差，要有實力才敢這樣故意。

▼約2:30音響開始出現狀況。 （影片取自YouTube／TongTongTV，如遭刪除請見諒。）

ONEUS於1月9日出道，當天下午6點（韓國時間）公開首張迷你專輯《LIGHT US》，隨即登上美國及澳洲iTunes KPOP專輯榜排行1位，以及進入加拿大、英國、德國、西班牙、義大利排行榜前10名。隔天，主打曲《Valkyrie》在iTunes KPOP歌曲榜登上了德國1位、英國2位等共7國排行榜前10名。

▼在電台Live演唱。 （影片取自YouTube／ARIRANG RADIO ，如遭刪除請見諒。）

特別的是，ONEUS並沒有所謂的「隊長」，成員煥雄在接受韓媒《XSPORTS》訪問時提到，因為每個團員都負責了不同的面向，大家也彼此認同各自的能力，因此公司讓他們先以沒有隊長的形式活動。1月就出道的ONEUS，有一個很不錯的開始，但後面要走的路還很長，陸陸續續也會有很多強團出道，繼續維持好的音樂品質，以及展現多樣化的魅力，即便他們是來自資源較少的小公司，相信要角逐2019最佳新人獎不是不可能的。

最後給大家來個TMI（too much information：多餘的資訊），這團的團欺是煥雄，團寵是XION啊！又是一個忙內on top的時代（笑），補上兩個影片來證明。

►看「團欺：煥雄」影片請點我。

►看「團欺：煥雄」PART2影片請點我。

►看「團寵：XION」影片請點我。

