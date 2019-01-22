解密演藝圈賭牌！羅時豐最高撈170萬　余天一底4000元「輸家賠19萬」

記者洪文／綜合報導

很多台灣人過年愛打麻將，牌桌上幾家歡樂幾家愁。藝人羅時豐演出麻將主題的賀歲片《大三元》，本身卻不太愛打麻將，還好總有不錯的運氣，最高紀錄贏過170萬台幣。他過去在秀場也跟不少「大哥」切磋牌技，余天曾經提出4000元一底勸他參戰，一開始贏了7萬，誰知道隔天就發生悲劇。

▲羅時豐、大鶴、嚴正嵐宣傳《大三元》。（圖／牽猴子提供，以下同）



羅時豐透露，多年前跟余天在台南作秀結束後，對方提出以4000元為底，力勸他加入牌桌，沒想到發揮新手運贏了7萬多元。他隔天秀場表演完，主動到牌桌上就位，連茶都泡好，沒想到輸掉19萬，不只把贏的輸掉還倒輸，讓他感嘆：「那一檔秀都白做了！」

最高紀錄贏了170萬，那是羅時豐20多年前和許多藝人在過年齊聚於高爾夫球俱樂部玩牌的傳奇。他原本身上5萬元全輸光，沒想到朋友又熱情塞給他5萬元，沒想到他就此翻身，贏回170多萬元。不過借錢不一定能翻身，小亮哥以前跟他對賭「比大小」，輸到跟朋友預借5萬，最後還是整把輸掉。

聽完羅時豐的賭牌經歷，嚴正嵐自謙不太會打麻將，只愛湊在一旁看熱鬧，平常是「見好就收」，贏了2000元就不玩了。大鶴曾跟《切小金家的旅館》郭書瑤、張庭瑚、洪言翔打麻將，張庭瑚為此更特地買新的麻將及桌椅回家，最後獨贏1萬，讓眾人懷疑張庭瑚家裡裝有攝影機。

《大三元》將於2月1日在台上映。