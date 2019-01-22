吳克群哽咽：媽媽聽不到了！過年將至憶喪母痛..寫歌勵遊子

記者盧薇淩／台北報導

全能藝人吳克群演藝事業多元發展，集創作、歌唱實力、演技於一身、並創立服裝品牌，也跨足電影圈擔任導演，經過連串的經歷及媽媽過世的事件後，在 2018年底，盤點了自己過去一年經歷，寫成歌曲《我在思念的車上》，而他也期盼藉這首歌能讓很多人珍惜和家人在一起的時光，他們是不求回報真心付出愛的人。

▲吳克群推出新單曲 。（圖／和羣娛樂）

回顧吳克群的成長歷程，出生高雄的他，6歲那年跟媽媽移居阿根廷，因故又返回高雄及台北，直到 2017年因工作長期居住在北京，以異鄉遊子的心情寫下《我在思念的車上》這首歌。他誠實表示：「其實我相信大多數人，日常為了不讓父母或至親友人擔心於是佯裝一切都很好，但許多在各地努力打拼的遊子，都以各種方式在思念的自己的家，卻以追求夢想、幹大事、賺大錢等各種理由離開家裡，但我們都忽略老爸老媽也許其實是很單純希望你能回家就好。」

《我在思念的車上》創作靈感來自於 2018 年底吳克群因工作行程滿檔，期間在車上心起了一段旋律，他語帶哽咽地回憶創作經過，「因為我突然想到我每一年過年都會回家，歲末還剩沒多少天也快要過年了，往年每次都會跟老爸、老媽匯報一整年的心情與工作成果，但是今年媽媽不在了，她聽不到了，但是我還有好多話想跟她說，但我相信她在天上會聽的到。」

▲吳克群回首2018年，寫成歌曲。（圖／和羣娛樂）

吳克群有著與許多在各地打拼的華人一樣，懷抱著近鄉情怯的感觸，百感交集地說，「一方面期待能夠見到好久不見的家人，另一方面卻也憂慮過去的成績還不夠好？無法向家人交代。但我始終堅信：家就是最好的避風港。」他用歌曲陪伴遊子們，「出外打拚的你們不孤單，我和你們都在思念的車上，用歌聲陪伴你回家的漫漫長路。只要出外打拚的我們健康、充滿活力與笑容的回家，就是給家人最好的禮物。」