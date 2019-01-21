金酸莓獎入圍名單／《格雷3》搶最爛劇本3獎！強尼戴普、川普爭影帝

記者洪文／綜合報導
奧斯卡明晚（22日）公布入圍名單，「金酸莓獎」按照往例再度搶先公布入圍名單，其中《福爾摩濕與滑生》、《歡樂時光謀殺案》、《高蒂傳》、《國家之死》入圍6項最多，《格雷》系列最終章《格雷的五十道陰影：自由》同樣入圍最爛導演、劇本等3項大獎。
▲《歡樂時光謀殺案》劇照。（圖／CatchPlay提供）
強尼戴普雖然交出《怪獸與葛林戴華德的罪行》頗受好評，卻以配音電影《糯爾摩斯》入圍最爛男主角，主辦單位把他的名字與「逐步下滑的電影生涯」入圍最爛組合。美國總統川普曾獲得金酸莓獎最佳男配角，這次以兩部描述他的紀錄片《國家之死》與《華氏11/9》獲選。
金酸莓獎入圍名單
最爛影片
高蒂傳
歡樂時光謀殺案
福爾摩濕與滑生
溫徹斯特鬼屋
羅賓漢崛起
▲《福爾摩濕與滑生》劇照。（圖／索尼影業提供）
最爛導演
福爾摩濕與滑生
高蒂傳
格雷的五十道陰影：自由
歡樂時光謀殺案
溫徹斯特鬼屋
▲《格雷的五十道陰影：自由》劇照。（圖／翻攝自網路）
最爛劇本
國家之死
高蒂傳
格雷的五十道陰影：自由
歡樂時光謀殺案
溫徹斯特鬼屋
最爛男主角
威爾法洛／《福爾摩濕與滑生》
約翰屈伏塔／《高蒂傳》
唐納川普／《國家之死》、《華氏11/9》
強尼戴普（配音）／《糯爾摩斯》
布魯斯威利／《猛龍怪客》
最爛女主角
瑪麗莎麥卡錫／《歡樂時光謀殺案》
海倫米蘭／《溫徹斯特鬼屋》
安柏赫德／《倫敦戰場》
珍妮佛嘉納／《血薄荷》
亞曼達塞佛瑞／《職業觀眾》
最爛男配角
傑米福克斯／《羅賓漢崛起》
路達克里斯（配音）／《狗狗大展》
喬爾麥克哈爾／《歡樂時光謀殺案》
約翰C萊利／《福爾摩濕與滑生》
賈斯特史密斯／《侏羅紀世界：殞落國度》
最爛女配角
梅蘭妮亞川普／《華氏11/9》
凱莉安康威／《華氏11/9》
瑪西蓋哈登／《格雷的五十道陰影：自由》
凱莉普林斯頓／《高蒂傳》
潔絲辛克萊／《瘦長人》
最爛組合
任一兩個演員或布偶（尤其是性愛場面）／《歡樂時光謀殺案》
強尼戴普與他急速下坡的電影生涯／《糯爾摩斯》
威爾法洛、約翰萊利／《福爾摩濕與滑生》
凱莉普林斯頓、約翰屈伏塔／《高蒂傳》
唐納川普及他永遠不變的卑劣／《國家之死》、《華氏11/9》
最爛前傳、翻拍、惡搞、續集電影
國家之死
猛龍怪客
福爾摩濕與滑生
巨齒鯊
羅賓漢崛起