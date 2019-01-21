《皓鑭傳》他拋棄初戀又家暴　「前世今生」都是渣男

記者李欣容／台北報導

古裝陸劇《皓鑭傳》上線28小時迅速破百萬流量，飾演公子蛟的洪堯，在《延禧攻略》是侵犯魏瓔珞姊姊的渣男，此部劇又因權勢拋棄初戀情人，更在婚後家暴妻子，讓他本人苦不堪言，坦承這角色壓力很大。

▲洪堯、吳謹言在《皓鑭傳》中是初戀情人。（圖／愛奇藝提供）

《延禧攻略》的弘晝（洪堯 飾）與舒妃（李春嬡 飾）前世今生都跟吳謹言不對盤，洪堯先是在《延禧攻略》侵犯魏瓔珞姊姊，於《皓鑭傳》又因為權勢利益拋棄了初戀情人李皓鑭（吳謹言 飾），還娶了她妹妹李岫玉（李春嬡 飾），婚後還家暴妻子，前世今生都是渣男代表。

▲▼洪堯拋棄初戀又家暴，是該劇渣男代表 。（圖／愛奇藝提供）



洪堯本人也在專訪中不諱言表示公子蛟這個角色對他來說是比較有壓力的，除了性格很多面之外，加上心思縝密又有野心：「這個角色（公子蛟）可以說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個角色。」

▲吳謹言、聶遠、茅子俊出現三角關係 。（圖／愛奇藝提供）

《皓鑭傳》目前劇情進展至吳謹言、聶遠、茅子俊三人之間已逐漸發展出微妙的三角關係，聶遠不但吃醋茅子俊送吳謹言香囊而故意奪走，還故意對她試探性告白，要她對於世上任何一個男子表白，都別傻呼呼地一頭鑽進去：「女人，一旦陷入愛情裡面，就會完全失去理智。」