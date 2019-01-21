木村拓哉下鄉討「廢棄食材」驚呆日網！　穿媽媽圍裙煮一桌菜…登世界熱搜

▲木村拓哉難得下鄉錄節目，民眾目睹大神都驚呆了。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本觀眾20日晚上熱鬧了一回，原因是「大神」木村拓哉！他難得參加TOKIO主持的節目《鐵腕DASH》，跟著節目單位下鄉去找「廢棄食材」，以0元成本煮出一桌美味料理，走紅20多年的他挨家挨戶找食材，被當地民眾興奮認出，連高齡阿嬤都害羞，畫面播出後更登上世界熱搜冠軍，再度驗證大神威力無邊。

▲木村拓哉一身潮服和師弟TOKIO會合。（圖／翻攝自推特）

《鐵腕DASH》自1998年開播已經屆滿20年，其中「0元食堂」單元別具意義，主持班底每到一個地方，必須在事前沒有取得採訪同意下，取得當地民眾要丟棄不吃的食材，也是藉此呼籲人們愛惜食物。木村拓哉首度參加「0元食堂」單元，身穿潮衣和師弟TOKIO會合，但是配合節目，馬上就換上節目專屬的藍外套，還負責開卡車，一路開到千葉縣香取市找食材。

▲木村拓哉換節目專屬外套，走起路來像走伸展台。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉開卡車。（圖／翻攝自推特）



木村拓哉長年給日本民眾「收視男」的印象，大明星所到之處都帶來意外驚喜，包括去養豚場找到工廠切碎無法成為商品、明明可以食用卻遭丟棄的豬肉，還去問養雞場問有沒有不要的蛋，最後搜集到豬肉、白菜，準備做火鍋。向來講究時尚的他，穿起媽媽白圍裙切菜備料，見豬肉還有剩，再切白蘿蔔、菜根一起拌炒，最後火鍋湯再放入白飯、打蛋做成高湯粥，整桌美食，令人無法想像食材全是民眾平時丟棄不用的，做料理不假他人之手，令觀眾回憶起停播超過2年的《SMAPXSMAP》。

▲木村拓哉上門問有沒有廢棄食材，女性目睹本尊先尖叫。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉來養雞場，女生姓「香取」，令觀眾想起SMAP成員香取慎吾。（圖／翻攝自推特）



▲高齡阿嬤也認出木村拓哉。（圖／翻攝自推特）



▲歐巴桑看到木村拓哉忍不住停下腳步。（圖／翻攝自推特）



網友見木村拓哉挨家挨戶討廢棄食材，從走路姿勢，到換制服開卡車，下廚做菜，每一段都令人直呼有趣，輪番稱讚「這一集是神回！」同時也有人批評木村拓哉態度太跩，令沿路跟拍的工作人員很有壓力，正反評價不斷湧入推特，當晚讓「鐵腕DASH」、「木村拓哉」等關鍵字衝上世界熱搜。事實上，他為了宣傳新電影《假面飯店》勤上綜藝，每次都成為熱門話題，真性情更贏得觀眾不少好評。

▲木村拓哉上節目掀起日網轟動，自己和節目名稱登上世界熱搜。（圖／翻攝自推特）